DuckDuckGo добавлен в список доступных поисковых систем в Chrome

Google добавил анонимный поисковик DuckDuckGo в список доступных поисковых систем в браузере Chrome. Новая опция будет доступна в 60 странах мира.

По умолчанию в Chrome установлена поисковая система Google. Но пользователи могут вручную выбрать другой поисковик в настройках. Помимо DDG, среди доступных вариантов также значатся Яндекс, Mail.ru, Yahoo, Ask и другие сервисы – это зависит от страны проживания пользователя.

Полный список стран, где будет доступен DuckDuckGo, включает Аргентину, Австрию, Австралию, Бельгию, Бруней, Боливию, Бразилию, Белиз, Канаду, Чили, Колумбию, Коста-Рику, Хорватию, Германию, Данию, Доминиканскую Республику, Эквадор, Фарерские острова, Финляндию, Грецию, Гватемалу, Гондурас, Венгрию, Индонезию, Ирландию, Индию, Исландию, Италию, Ямайку, Кувейт, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Молдову, Македонию, Мексику, Никарагуа, Нидерланды, Норвегию, Новую Зеландию, Панаму, Перу, Филиппины, Польшу, Пуэрто Рико, Португалию, Парагвай, Румынию, Сербию, Швецию, Словению, Словакию, Сальвадор, Тринидад и Тобаго, Южную Африку, Швейцарию, Великобританию, Уругвай, США и Венесуэлу.

По данным StatCounter, Chrome является самым популярным браузером в мире, занимая 62% этого рынка.

По мнению экспертов, добавление DuckDuckGo в список доступных поисковых систем в Chrome будет способствовать расширению его использования. Насколько сильно, покажет время.

Напомним, что на фоне усиления внимания пользователей к вопросам приватности анонимный поисковик DuckDuckGo демонстрирует активный рост. В 2018 году он обработал более 9 млрд запросов, а в январе 2019-го — рекордные 1 млрд запросов.


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