Mozilla запустила сервис обмена файлами Firefox Send

Компания Mozilla, разработчик браузера Firefox, запустила файлообменник Firefox Send.

В качестве основного отличия Firefox Send от других файлообменников отмечается использование сквозного шифрования для защиты передаваемой информации, что делает новый сервис идеальным для передачи приватной информации.

У пользователей сервиса есть возможность устанавливать количество загрузок файла, срок действия ссылки на загрузку и пароль для дополнительной защиты информации. Таким образом пользователь может быть уверен, что его приватная информация не останется в сети навсегда.

Размер файла не может превышать 1 гигабайта, однако для владельцев аккаунта Firefox этот лимит увеличен до 2,5 гигабайта. Пока что доступна только веб-версия сервиса, однако в скором времени должно появиться приложение для Android.

Напомним, в сентябре 2018 года браузер Mozilla Firefox начал автоматически блокировать любой код отслеживания со сторонних сайтов. Ранее пользователям браузера предоставлялась опциональная возможность блокировки внешнего JavaScript-кода, изображений и iframe-страниц, отслеживающих его переходы. В новых версиях Mozilla Firefox блокировка работает по умолчанию для всех ресурсов.


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