Хакеры из Ирана атаковали 200 компаний по всему миру

Ущерб от их действий достиг сотен миллионов долларов.

Хакеры из Ирана атаковали 200 компаний по всему миру
Фото: svetaplikaci.tyden.cz

Более 200 компаний по всему миру подверглись за прошедшие два года атакам группы хакеров, предположительно связанной с правительством Ирана.

Об этом говорится в исследовании корпорации Microsoft, передает Deutsche Welle.

Жертвами преступников были в основнос нефтегазовые компании, машиностроительные предприятия, а также занимающиеся международным бизнесом концерны в таких странах, как Германия, Саудовская Аравия, Великобритания, Индия и США.

По данным Microsoft, похищая конфиденциальную информацию предприятий и стирая данные из памяти компьютеров, киберпреступники причинили суммарный ущерб в размере сотен миллионов долларов.

По оценке специалистов корпорации, за атаками стоит хакерская группировка Holmium, имеющая связи с правительством Ирана. Кроме того, отдельные взломы выполняла по поручению Holmium другая хакерская группировка - APT33.

По мнению экспертов по безопасности, Тегеран в настоящий момент стремится нарастить потенциал для кибератак из-за усиливающегося санкционного давления на Иран со стороны США.

Напомним, ранее Microsoft обнаружила следы хакерских атак из РоSSии в аналитических центрах Европы.


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