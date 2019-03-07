Хакеры из Ирана атаковали 200 компаний по всему миру
Ущерб от их действий достиг сотен миллионов долларов.
Более 200 компаний по всему миру подверглись за прошедшие два года атакам группы хакеров, предположительно связанной с правительством Ирана.
Об этом говорится в исследовании корпорации Microsoft, передает Deutsche Welle.
Жертвами преступников были в основнос нефтегазовые компании, машиностроительные предприятия, а также занимающиеся международным бизнесом концерны в таких странах, как Германия, Саудовская Аравия, Великобритания, Индия и США.
По данным Microsoft, похищая конфиденциальную информацию предприятий и стирая данные из памяти компьютеров, киберпреступники причинили суммарный ущерб в размере сотен миллионов долларов.
По оценке специалистов корпорации, за атаками стоит хакерская группировка Holmium, имеющая связи с правительством Ирана. Кроме того, отдельные взломы выполняла по поручению Holmium другая хакерская группировка - APT33.
По мнению экспертов по безопасности, Тегеран в настоящий момент стремится нарастить потенциал для кибератак из-за усиливающегося санкционного давления на Иран со стороны США.
Напомним, ранее Microsoft обнаружила следы хакерских атак из РоSSии в аналитических центрах Европы.
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Internet и сети
07.03.2019 08:42