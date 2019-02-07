Gmail теперь блокирует на 100 млн больше спам-сообщений в день с помощью ИИ

Google начал использовать свой ML-фреймворк TensorFlow для обучения дополнительных спам-фильтров в Gmail. Новые фильтры были запущены в прошлом месяце, что позволило Gmail блокировать дополнительные 100 млн спам-сообщений в день.

В настоящее время почтовый сервис блокирует 99,9% спама, но продолжает работать над тем, чтобы довести этот показатель до 100%. И это непросто.

«В масштабах, в которых мы работаем, выявить дополнительные 100 млн нелегко. Убрать последнюю часть возрастающего спама становится всё труднее, но TensorFlow отлично подходит для устранения этого разрыва», — заявил продакт-менеджер по Counter Abuse Technology в Google Нил Кумаран (Neil Kumaran).

Gmail использует искусственный интеллект в дополнение с основанным на правилах фильтрах уже не один год. Тогда как традиционные фильтры способны блокировать наиболее очевидный спам, машинное обучение ищет новые паттерны, которые могут характеризовать сообщения как подозрительные.

Алгоритмы, обученные таким способом, балансируют огромное количество метрик, начиная от форматирования email-сообщений и заканчивая временем их отправки. TensorFlow облегчает управление этими данными.

TensorFlow был запущен Google в 2015 году и к настоящему времени он стал очень важным компонентом ИИ-бизнеса компании. Это бесплатный фреймворк машинного обучения с открытым исходным кодом, который позволяет разработчикам создавать ИИ-инструменты для огромного ряда задач. Пользователи отмечают его гибкость и способность к масштабированию, а также согласованную работу с другими ИИ-сервисами Google.

В Google отметили, что интеграция TensorFlow в Gmail также позволит лучше персонализировать спам-фильтры.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Французский регулятор потребовал от Google пересмотреть свою рекламную политикуФранцузский регулятор потребовал от Google пересмотреть свою рекламную политику
Правительство Японии устроит хакерскую атаку на гражданПравительство Японии устроит хакерскую атаку на граждан
MediaRadar: рекламная выручка YouTube в 2018 году выросла на 11%MediaRadar: рекламная выручка YouTube в 2018 году выросла на 11%
Google обеспечил 93% переходов из органического поиска в США в Q4 2018Google обеспечил 93% переходов из органического поиска в США в Q4 2018
Bing разрешил вебмастерам отправлять на индексацию 10 000 URL в деньBing разрешил вебмастерам отправлять на индексацию 10 000 URL в день
Блок рекламы


Похожие новости
В Google My Business теперь можно указывать время заезда и выезда для гостиницВ Google My Business теперь можно указывать время заезда и выезда для гостиниц
Bing разрешил вебмастерам отправлять на индексацию 10 000 URL в деньBing разрешил вебмастерам отправлять на индексацию 10 000 URL в день
Текстовые объявления Google Ads теперь могут появляться в результатах поиска на YouTubeТекстовые объявления Google Ads теперь могут появляться в результатах поиска на YouTube
Джон Мюллер: отклонение ссылок может помочь Google больше доверять другим ссылкам на сайтДжон Мюллер: отклонение ссылок может помочь Google больше доверять другим ссылкам на сайт
Microsoft больше не видит Cortana в качестве конкурента Google Assistant и AlexaMicrosoft больше не видит Cortana в качестве конкурента Google Assistant и Alexa
Google Рисунки теперь можно встраивать в ДокументыGoogle Рисунки теперь можно встраивать в Документы
В инструменте проверки расширенных результатов Google теперь можно редактировать кодВ инструменте проверки расширенных результатов Google теперь можно редактировать код
Google больше не поддерживает Unicode в локальной выдачеGoogle больше не поддерживает Unicode в локальной выдаче
В Google Data Studio теперь можно создавать собственные визуализацииВ Google Data Studio теперь можно создавать собственные визуализации
В медийных кампаниях Google Ads теперь можно выбрать оплату за конверсииВ медийных кампаниях Google Ads теперь можно выбрать оплату за конверсии
Последние новости
Подгружаем последние новости