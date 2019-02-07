Gmail теперь блокирует на 100 млн больше спам-сообщений в день с помощью ИИ

Google начал использовать свой ML-фреймворк TensorFlow для обучения дополнительных спам-фильтров в Gmail . Новые фильтры были запущены в прошлом месяце, что позволило Gmail блокировать дополнительные 100 млн спам-сообщений в день.

В настоящее время почтовый сервис блокирует 99,9% спама, но продолжает работать над тем, чтобы довести этот показатель до 100%. И это непросто.

«В масштабах, в которых мы работаем, выявить дополнительные 100 млн нелегко. Убрать последнюю часть возрастающего спама становится всё труднее, но TensorFlow отлично подходит для устранения этого разрыва», — заявил продакт-менеджер по Counter Abuse Technology в Google Нил Кумаран (Neil Kumaran).

Gmail использует искусственный интеллект в дополнение с основанным на правилах фильтрах уже не один год. Тогда как традиционные фильтры способны блокировать наиболее очевидный спам, машинное обучение ищет новые паттерны, которые могут характеризовать сообщения как подозрительные.

Алгоритмы, обученные таким способом, балансируют огромное количество метрик, начиная от форматирования email-сообщений и заканчивая временем их отправки. TensorFlow облегчает управление этими данными.

TensorFlow был запущен Google в 2015 году и к настоящему времени он стал очень важным компонентом ИИ-бизнеса компании. Это бесплатный фреймворк машинного обучения с открытым исходным кодом, который позволяет разработчикам создавать ИИ-инструменты для огромного ряда задач. Пользователи отмечают его гибкость и способность к масштабированию, а также согласованную работу с другими ИИ-сервисами Google .