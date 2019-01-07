DuckDuckGo обработал более 9 млрд запросов в 2018 году

Команда DuckDuckGo сообщила в Twitter , что в 2018 году поисковая система обработала более 9 млрд запросов.

DuckDuckGo served over 9 Billion private searches in 2018 (and is on pace to shatter that record in 2019)! Despite our traffic growth, though, the number of personal profiles we store remains unchanged. It’s still zero. https://t.co/qlSaz4j9ZH pic.twitter.com/LZ5IIcreDo — DuckDuckGo (@DuckDuckGo) 3 января 2019 г.

Для сравнения, в 2017 году общее количество запросов за год составило 5,9 млрд, а в 2016 – 4 млрд. В октябре 2018 года поисковик обрабатывал 30 млн запросов в день.

При этом в DuckDuckGo отметили, что количество запросов продолжает расти, и в 2019 году они планируют установить новый рекорд.

Согласно публичным данным по трафику , за всё время своего существования DuckDuckGo обработал 25 млрд запросов. Текущий рекорд по числу запросов в день составляет 34 406 841. Он был зафиксирован 2 января 2019 года. В 2018 году поисковик получил 9 239 676 317 запросов.