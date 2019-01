DuckDuckGo обработал более 9 млрд запросов в 2018 году

Команда DuckDuckGo сообщила в Twitter , что в 2018 году поисковая система обработала более 9 млрд запросов.

DuckDuckGo served over 9 Billion private searches in 2018 (and is on pace to shatter that record in 2019)! Despite our traffic growth, though, the number of personal profiles we store remains unchanged. It’s still zero. https://t.co/qlSaz4j9ZH pic.twitter.com/LZ5IIcreDo