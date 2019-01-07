DuckDuckGo обработал более 9 млрд запросов в 2018 году

Команда DuckDuckGo сообщила в Twitter, что в 2018 году поисковая система обработала более 9 млрд запросов.

DuckDuckGo served over 9 Billion private searches in 2018 (and is on pace to shatter that record in 2019)! Despite our traffic growth, though, the number of personal profiles we store remains unchanged. It’s still zero.https://t.co/qlSaz4j9ZH pic.twitter.com/LZ5IIcreDo

— DuckDuckGo (@DuckDuckGo) 3 января 2019 г.

Для сравнения, в 2017 году общее количество запросов за год составило 5,9 млрд, а в 2016 – 4 млрд. В октябре 2018 года поисковик обрабатывал 30 млн запросов в день.

При этом в DuckDuckGo отметили, что количество запросов продолжает расти, и в 2019 году они планируют установить новый рекорд.

Согласно публичным данным по трафику, за всё время своего существования DuckDuckGo обработал 25 млрд запросов. Текущий рекорд по числу запросов в день составляет 34 406 841. Он был зафиксирован 2 января 2019 года. В 2018 году поисковик получил 9 239 676 317 запросов.

Напомним также, что в конце 2018 года Google наконец передал DuckDuckGo права на домен Duck.com.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Google тестирует новую функцию для блоков с ответами на основе AMPGoogle тестирует новую функцию для блоков с ответами на основе AMP
Хакеры опубликовали личные данные сотен немецких политиковХакеры опубликовали личные данные сотен немецких политиков
Джон Мюллер о создании AMP-only сайтовДжон Мюллер о создании AMP-only сайтов
Google поддерживает Unicode в результатах локального поискаGoogle поддерживает Unicode в результатах локального поиска
Google больше не поддерживает Unicode в локальной выдачеGoogle больше не поддерживает Unicode в локальной выдаче
Блок рекламы


Похожие новости
Google: mobile-first индексация уже используется для более чем 50% результатов поискаGoogle: mobile-first индексация уже используется для более чем 50% результатов поиска
Google запустил игру, основанную на поисковых трендах 2018 годаGoogle запустил игру, основанную на поисковых трендах 2018 года
Google инвестирует $1 млрд в создание нового кампуса в Нью-ЙоркеGoogle инвестирует $1 млрд в создание нового кампуса в Нью-Йорке
YouTube удалил 58 млн видео в третьем квартале 2018 годаYouTube удалил 58 млн видео в третьем квартале 2018 года
Киберполиция разоблачила мошенников, выманивших более 20 млн гривен на "финансовых рынках"Киберполиция разоблачила мошенников, выманивших более 20 млн гривен на "финансовых рынках"
Google передал права на домен Duck.com поисковику DuckDuckGoGoogle передал права на домен Duck.com поисковику DuckDuckGo
Китайская компания обеспечит всю планету бесплатным интернетом к 2026 годуКитайская компания обеспечит всю планету бесплатным интернетом к 2026 году
Google купил бизнес-парк в Маунтин-Вью за $1 млрдGoogle купил бизнес-парк в Маунтин-Вью за $1 млрд
Moz: факторы ранжирования в локальном поиске Google в 2018 годуMoz: факторы ранжирования в локальном поиске Google в 2018 году
Более 6 тысяч сайтов в даркнете вышли из строя из-за взлома хостинг-провайдераБолее 6 тысяч сайтов в даркнете вышли из строя из-за взлома хостинг-провайдера
Последние новости
Подгружаем последние новости