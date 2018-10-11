Американец получил тюремный срок за помощь роSSийским троллям

Ричард Пинедо является одним из наименее значимых фигурантов дела о вмешательстве в американские выборы.

Вашингтонский федеральный суд приговорил к шести месяцам тюрьмы и шести месяцам домашнего ареста 28-летнего калифорнийца Ричарда Пинедо, который продавал номера банковских счетов роSSийским интернет-троллями, обвиненными спецпрокурором Робертом Миллером во вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Пинедо начал заниматься этим "бизнесом" в 2014 году. Сначала он продавал номера собственных счетов, открытых им в разных американских банках. Со временем открывать счета на свое имя становилось все сложнее, и Пинедо нашел в интернете продавцов, у которых он начал покупать номера банковских счетов и перепродавать их с небольшой наценкой.

Таким образом Пинедо за три с половиной года заработал от 40 до 95 тыс. долларов.

Покупатели пользовались его услугами в основном для того, чтобы пройти проверку, которую устраивает своим новым клиентам платежная система PayPal. Новый клиент должен предоставить номер своего банковского счета, на который PayPal кладет для проверки небольшую сумму и просит клиента сообщить ее точный размер, подтверждая таким образом, что он законный владелец этого счета, имеющий к нему полный доступ.

Пинедо продавал анонимным покупателям номера счетов, а затем сообщал им, какова была проверочная сумма, чтобы они могли правильно ее назвать PayPal.

Американские правоохранители вышли на Пинедо в декабре прошлого года и пришли к нему с обыском. Как подчеркнул его адвокат, в отличие от других лиц, допрошенных в связи с "Рашагейтом", Пинедо "с самого начала честно отвечал на все вопросы следователей, официально признал в феврале вину, подписал соглашение о сотрудничестве и добровольно летал в Вашингтон, чтобы дать показания в большом жюри, созванном Мюллером".

Прокуроры также говорили, что Пинедо действительно оказал следствию "значительное содействие" и заслуживает снисхождения. Тем не менее, они не указали конкретно, какой приговор они рекомендуют, и лишь отметили, что федеральное уложение о наказаниях предусматривает срок от года до полутора лет.

Защитник призывал вынести приговор, не связанный с лишением свободы.

"Пинедо никогда не рассматривал себя как вора, - продолжал защитник, - и он не планировал ничего украсть. Никто никогда не украл с этих счетов ни доллара...", - заявил адвокат Пинедо.

Он также подчеркнул, что Пинедо является наименее значимым фигурантом данного дела из 32 человек, привлеченных на данный момент Мюллером.

Напомним, ранее суд избрал меры пресечения еще двум фигурантам, замешанным в скандале с выборами. Так, советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос получил 14 суток тюрьмы, а голландский юрист Алекс ван дер Зваан - 30. Оба признались во лжи на допросе.

Расследование вероятного вмешательства РоSSии в президентские выборы в США длится с августа 2016 года. Спецпрокурор Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Дональда Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В феврале замгенпрокурора США Род Розенштейн заявил о намерении Вашингтона добиться экстрадиции 13 россиян, которых обвинили в попытке повлиять на американские выборы.