Интернет от "Киевстара" отключился на час по всей Украине

За несколько часов до этого главный офис "Киевстара" эвакуировали из-за сообщения о бомбе.

Вечером 3 июля по всей Украине примерно на час пропал интернет от "Киевстара", являющегося вторым по величине провайдером в стране.

Сообщения об отсутствия интернета поступали из самых разных городов: Киева , Тернополя, Львова, Днепра, Сум, Херсона, Чернигова и пр.

За несколько часов до этого главный офис "Киевстара" в столице эвакуировали из-за сообщения о заминировании. При этом в комментарии "Интерфаксу-Украина" в пресс-службе оператора заверили, что сеть работает в штатном режиме.

"Киевстар" обслуживает свыше 800 тыс. клиентов проводного интернета (больше - только у "Укртелекома").