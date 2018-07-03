Интернет от "Киевстара" отключился на час по всей Украине
За несколько часов до этого главный офис "Киевстара" эвакуировали из-за сообщения о бомбе.
Вечером 3 июля по всей Украине примерно на час пропал интернет от "Киевстара", являющегося вторым по величине провайдером в стране.
Сообщения об отсутствия интернета поступали из самых разных городов: Киева, Тернополя, Львова, Днепра, Сум, Херсона, Чернигова и пр.
За несколько часов до этого главный офис "Киевстара" в столице эвакуировали из-за сообщения о заминировании. При этом в комментарии "Интерфаксу-Украина" в пресс-службе оператора заверили, что сеть работает в штатном режиме.
"Киевстар" обслуживает свыше 800 тыс. клиентов проводного интернета (больше - только у "Укртелекома").
Владелец "Киевстара" - международный холдинг Veon (ранее VimpelCom Ltd), который работает в странах СНГ (под брендом Beeline), в Италии и в ряде стран Азии и Африки. Холдинг зарегистрирован на Бермудских островах, штаб-квартира в Амстердаме. Согласно информации на сайте компании, 47.9% акций Veon держит Letter One (управляет активами консорциума с роSSийскими корнями "Альфа-групп"), 14.6% акций - норвежская Telenor, 8.3% - голландская The Stichting. Остальные 29.2% акций - в свободном обращении.
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03.07.2018 18:14