В Киеве новорожденных теперь можно регистрировать онлайн

Отныне в Киеве родители могут регистрировать новорожденных онлайн прямо в родильном отделении. Весь процесс займет несколько минут. Это пилотный проект Минюста, который вчера запустился в роддоме №5. Министерство планирует масштабировать его на весь Киев, а затем и в областные центры Украины, пишут AIN.UA.

Для организации онлайн-регистрации новорожденных Минюст обеспечит регистраторов в родильных домах планшетами. С их помощью можно мгновенно направить информацию, необходимую для государственной регистрации малыша, регистрации места жительства, а также подать электронную заявку на получение помощи при рождении ребенка. Также прямо из роддома можно будет записаться в электронную очередь в детский сад.

В Киеве новорожденных теперь можно регистрировать онлайн

Здесь и далее фото: Министерство юстиции Украины

Свидетельства о рождении формируются в электронном виде. Если родители захотят получить бумажный вариант, они могут сделать это на следующий день в роддоме, заказав доставку курьером или лично посетить любой отдел ЗАГС по Украине.

«Теперь наши специалисты будут приходить к роженицам с планшетами и помогать оформить необходимые документы, не выходя из больничной палаты». Министр юстиции Украины Павел Петренко.

Проект по выдаче свидетельств о рождении непосредственно в роддоме стартовал в августе 2015 года. Сейчас эта услуга доступна в 472 родильных по всей стране. Однако в Минюсте решили упростить процесс еще сильнее.

В Киеве новорожденных теперь можно регистрировать онлайн

«Если раньше сервис по получению свидетельства о рождении в родильном занимал сутки, то сейчас это можно сделать за несколько минут, буквально, у постели молодой мамочки», — заявил Петренко.

 


Майя Яровая, AIN


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