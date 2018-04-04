Топ-25 сайтов уанета за март: «ВКонтакте» наконец выпал из десятки, погодные сайты поднялись

В марте произошло первое значимое снижение охвата «ВКонтакте» за более чем полгода — роSSийская соцсеть выпала из топ-10 самых популярных сайтов в Украине на десктопах. Такие данные представила исследовательская компаниях TNS Ukraine в рамках регулярных замеров Kantar TNS CMeter, пишут AIN.UA .

После праздников (14 февраля, 8 марта) снизился охват «Розетки», а китайскому маркетплейсу Aliexpress.com весна принесла рост практически на 2%.

В этом году март выдался аномально холодным — со снегом и всеми вытекающими. Поэтому украинцы активно интересовались погодой, тем самым повысив охваты Sinoptik.ua и Gismeteo.ua на почти 3% и 4% соответственно.

Полный топ-25 выглядит следующим образом: