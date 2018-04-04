Топ-25 сайтов уанета за март: «ВКонтакте» наконец выпал из десятки, погодные сайты поднялись

В марте произошло первое значимое снижение охвата «ВКонтакте» за более чем полгода — роSSийская соцсеть выпала из топ-10 самых популярных сайтов в Украине на десктопах. Такие данные представила исследовательская компаниях TNS Ukraine в рамках регулярных замеров Kantar TNS CMeter, пишут AIN.UA.

После праздников (14 февраля, 8 марта) снизился охват «Розетки», а китайскому маркетплейсу Aliexpress.com весна принесла рост практически на 2%.

В этом году март выдался аномально холодным — со снегом и всеми вытекающими. Поэтому украинцы активно интересовались погодой, тем самым повысив охваты Sinoptik.ua и Gismeteo.ua на почти 3% и 4% соответственно.

Полный топ-25 выглядит следующим образом:

Топ-25 сайтов уанета за март: «ВКонтакте» наконец выпал из десятки, погодные сайты поднялись

Майя Яровая, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Отчет: материнская компания Cambridge Analytica работала и в Украине
В Киеве раскрыли участника группировки Cobalt, который похитил более 140 000 банковских реквизитов и продал за $1,5 млнВ Киеве раскрыли участника группировки Cobalt, который похитил более 140 000 банковских реквизитов и продал за $1,5 млн
Власти Чехии выдали США роSSийкого хакера НикулинаВласти Чехии выдали США роSSийкого хакера Никулина
Mailchimp ввел запрет на продвижение криптовалют и ICOMailchimp ввел запрет на продвижение криптовалют и ICO
Киберполиция разоблачила хакера, который взламывал страницы в соцсетях и интернет-магазиныКиберполиция разоблачила хакера, который взламывал страницы в соцсетях и интернет-магазины
Блок рекламы


Похожие новости
Google: у нас нет кнопки «Reset» для сайтов, попавших под санкцииGoogle: у нас нет кнопки «Reset» для сайтов, попавших под санкции
Уязвимость в Search Console позволяла перехватывать поисковый трафик сайтовУязвимость в Search Console позволяла перехватывать поисковый трафик сайтов
Google будет оповещать сайты о переводе на mobile-first индексацию через Search ConsoleGoogle будет оповещать сайты о переводе на mobile-first индексацию через Search Console
Топ-25 сайтов уанета за феваль: «ВКонтакте» и «Яндекс» укрепились в десятке по месячным охватам
В интернете появились фейковые сайты Monobank, которые выманивают деньги и данныеВ интернете появились фейковые сайты Monobank, которые выманивают деньги и данные
W3Techs: 30% всех сайтов в интернете работают на WordPressW3Techs: 30% всех сайтов в интернете работают на WordPress
Нацполиция предлагает блокировать сайты, ссылаясь на европейские нормы. Что с этим не так
В 34 000 смарт-контрактах Ethereum обнаружили уязвимости. Это может привести к краже миллионов долларов
Google рекомендует создавать сайты сразу на HTTPS
Сайты начали официально майнить криптовалюту на компьютерах пользователейСайты начали официально майнить криптовалюту на компьютерах пользователей
Последние новости
Подгружаем последние новости