Отчет: материнская компания Cambridge Analytica работала и в Украине
Компания Cambridge Analytica, с которой связан скандал последних дней, работала не только в США. Как сообщает Quartz, ссылаясь на полученные документы, ее родительская компания SCL Elections
Согласно отчету за 2013 год, SCL Elections работала в 32 странах в Европе, Северной и Южной Америке, Азии и Африке. Компания выполняла различные услуги в зависимости от потребностей клиентов. Например, в Кении SCL провела исследовательский проект, опросив 47 000 человек, чтобы понять желания и страхи электората. В Сент-Китсе и Невисе компания смогла отложить выборы и помогла клиенту остаться при власти в конце 2000-х.
Quartz не уточняет когда и при каких обстоятельствах SCL Elections работала в Украине. Редакции AIN.UA удалось найти архивную страницу с официального сайта компании, где указывалось, что SCL
23 марта исполняющий обязанности генерального директора Cambridge Analytica Александр Тайлер заявил, что совет компании начал расследование прошлых действий SCL Elections. «Любой, кто знаком с нашим персоналом и работой, может подтвердить, что мы не похожи на политически мотивированную и неэтичную компанию, какой некоторые пытались изобразить», — заявил Тайлер.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
29.03.2018 11:13