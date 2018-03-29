Отчет: материнская компания Cambridge Analytica работала и в Украине

Компания Cambridge Analytica, с которой связан скандал последних дней, работала не только в США . Как сообщает Quartz, ссылаясь на полученные документы, ее родительская компания SCL Elections предоставляла услуги в более 30 странах, в том числе в Украине. , пишут AIN.UA

Согласно отчету за 2013 год, SCL Elections работала в 32 странах в Европе, Северной и Южной Америке, Азии и Африке. Компания выполняла различные услуги в зависимости от потребностей клиентов. Например, в Кении SCL провела исследовательский проект, опросив 47 000 человек, чтобы понять желания и страхи электората. В Сент-Китсе и Невисе компания смогла отложить выборы и помогла клиенту остаться при власти в конце 2000-х.

Quartz не уточняет когда и при каких обстоятельствах SCL Elections работала в Украине. Редакции AIN.UA удалось найти архивную страницу с официального сайта компании, где указывалось, что SCL работала на организаторов «Оранжевой революции» в 2004 году. «SCL удалось сохранить сплоченность коалиции, чтобы добиться тяжелой победы», — говорится на сайте. Разумеется, ни о каких использованных данных с Facebook здесь речи не идет, так как социальной сети тогда не существовало. Работала ли SCL Elections в Украине позже — неизвестно.

23 марта исполняющий обязанности генерального директора Cambridge Analytica Александр Тайлер заявил, что совет компании начал расследование прошлых действий SCL Elections. «Любой, кто знаком с нашим персоналом и работой, может подтвердить, что мы не похожи на политически мотивированную и неэтичную компанию, какой некоторые пытались изобразить», — заявил Тайлер.