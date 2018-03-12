На какой маркетплейс заходить интернет-магазину: две модели заработка в Украине
Чтобы понять как именно настроить работу с маркетплейсами, мы сегментируем маркетплейсы по двум основным критериям:, пишут
- Беспилотники. Без возможности управления трафиком маркетплейса;
- Управляемые. С возможностью управления трафиком маркетплейса.
Разберем специфику работы с ними.
Работа с «беспилотниками»
В основном, к первым относятся маркетплейсы, которые берут процент с продаж (в зависимости от категории он колеблется от 3 до 35%). К такому типу маркетплейсов относятся Lamoda, Leboutique — лидеры в своих категориях, и Rozetka, которая в настоящее время не имеет специализации и агрегирует в себе товары практически любых категорий.
Маркетплейсы подобного типа в основном выросли из магазинов, это и обусловливает их бизнес-модель, где приоритизация поисковой выдачи отдается товарам, которые присутствуют у них на складе, и возможности как-то продвигать свой товар пока он там отсутствует. Но эти игроки уверенно идут к западным моделям и в скором времени стоит ожидать возможности продвижения своих товаров.
Чем эти маркетплейсы интересны:
- огромный поток трафика;
- минимальные риски — вы не тратите деньги на продвижение, только на создание контента.
Что нужно учитывать при работе с ними:
- Маржа — позволяет заработать маркетплейсу, позволяет заработать вам и при этом товар интересен покупателю.
- На некоторых маркетплейсах вы должны иметь минимальное количество разновидностей товара от 50 до 300 штук.
- На определенных маркетплейсах есть требования по объему товара, по некоторым категориям до 300 000 грн в закупочной цене.
Бывает так, что ваш товар потерялся среди ассортимента и не приносит продаж, тогда стоит обратить внимание на маркетплейсы, где вы можете управлять своими позициями в выдаче и другими медийными инструментами площадок.
Работа с управляемыми маркетплейсами
К площадкам с возможностью управления трафиком относятся Prom.ua, OLX, Bigl.ua и т.д.
Основные особенности данного типа маркетплейсов:
- огромный объем трафика;
- присутствие в топ-3 и топ-5 результатах по большинству коммерческих запросов в Google;
- отсутствие процента с продаж;
- наличие рекламных инструментов для выделения товара.
Объем спроса на маркетплейсах коррелируется объемом предложения. Поэтому необходимо выделятся. Условно бесплатные способы выделятся на фоне товаров конкурентов (органические):
- выгрузка большого количества SKU и оптимизация карточек по категориям;
- проработка заголовков, описания и дизайна карточек товаров;
- использование рекламных инструментов самого маркетплейса (медиапланирование).
Когда категория достаточно конкурентна и карточки товаров в большинстве случаев оптимизированы, вступают в игру рекламное продвижение (поднятие в топ, выделение карточек и т.д.). Насколько это выгодно — давайте разбираться. Для сравнения мы взяли несколько самых популярных категорий, в рамках которых мы запускали рекламное продвижение в различных каналах. Вот что из этого получилось.
Можно увидеть, что практически все категории на маркетплейсах дешевле с точки зрения стоимости перехода. Чем это объясняется?
- Сформированный имидж маркетплейса, наличие лояльной аудитории.
- В сравнении с поисковой рекламой не такой большой уровень загрузки рекламной выдачи.
- Отсутствие «больших» брендов.
Процент конверсии у маркетплейсов в среднем на 15-30% выше, чем у других каналов онлайн-рекламы. Это связано с тем, что аудитория таких ресурсов больше подготовлена для покупки – пользователи уже знают, что и в каком ценовом диапазоне они хотят купить. Только на OLX уровень конверсии значительно ниже, т.к. идет большой уровень ценовой конкуренции (б/у и новых товаров).
Почему на маркетплейсах конверсия выше:
- Пользователю больше не надо ходить по разным интернет-магазинам и искать хорошую цену – все можно посмотреть в одном месте.
- Продавца можно выбрать, опираясь на рейтинг и отзывы.
- Десятки специалистов маркетплейсов работают ежедневно над улучшением UX сайта/карточек товаров.
Особенности работы
Есть свои ограничения и моменты, которые нужно учитывать при старте работ с маркетплейсами:
- Бюджет на продвижение ограничен спросом и финально понять объем этого спроса нельзя, пока не попробуешь.
- Продвижение на маркетплейсах проходит по аукционной системе, как в большинстве performance-инструментах. Стоимость контакта может меняться при повышении или снижении активности в категориях.
- Для маркетплейсов необходимо отдельно прорабатывать контент и делать его SEO-оптимизацию.
В каких случаях стоит начинать работать с маркетплейсами:
- желание контактировать с миллионами онлайн-покупателей;
- иметь достаточно товара для удовлетворения спроса этих миллионов онлайн-покупателей,
- готовность играть в долгую;
- готовность к разработке уникального контента для маркетплейсов;
- готовность постоянно экспериментировать.
В итоге видим две модели заработка:
- Маржа — выгодно вам, выгодно маркетплейсу, выгодно покупателю.
- Трафик — выгоднее других каналов, или увеличивает объем аудитории, или увеличивает ваше присутствие на онлайн полках.
Автор: Сергей Кузьменко, сооснователь и CEO агентства Promobill
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
12.03.2018 13:37
12.03.2018 15:17