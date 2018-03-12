На какой маркетплейс заходить интернет-магазину: две модели заработка в Украине

Чтобы понять как именно настроить работу с маркетплейсами, мы сегментируем маркетплейсы по двум основным критериям:, пишут AIN.UA

Беспилотники. Без возможности управления трафиком маркетплейса;

Управляемые. С возможностью управления трафиком маркетплейса.

Разберем специфику работы с ними.

Работа с «беспилотниками»

В основном, к первым относятся маркетплейсы, которые берут процент с продаж (в зависимости от категории он колеблется от 3 до 35%). К такому типу маркетплейсов относятся Lamoda, Leboutique — лидеры в своих категориях, и Rozetka, которая в настоящее время не имеет специализации и агрегирует в себе товары практически любых категорий.

Маркетплейсы подобного типа в основном выросли из магазинов, это и обусловливает их бизнес-модель, где приоритизация поисковой выдачи отдается товарам, которые присутствуют у них на складе, и возможности как-то продвигать свой товар пока он там отсутствует. Но эти игроки уверенно идут к западным моделям и в скором времени стоит ожидать возможности продвижения своих товаров.

Чем эти маркетплейсы интересны:

огромный поток трафика;

минимальные риски — вы не тратите деньги на продвижение, только на создание контента.

Что нужно учитывать при работе с ними:

Маржа — позволяет заработать маркетплейсу, позволяет заработать вам и при этом товар интересен покупателю.

На некоторых маркетплейсах вы должны иметь минимальное количество разновидностей товара от 50 до 300 штук.

На определенных маркетплейсах есть требования по объему товара, по некоторым категориям до 300 000 грн в закупочной цене.

Бывает так, что ваш товар потерялся среди ассортимента и не приносит продаж, тогда стоит обратить внимание на маркетплейсы, где вы можете управлять своими позициями в выдаче и другими медийными инструментами площадок.

Работа с управляемыми маркетплейсами

К площадкам с возможностью управления трафиком относятся Prom.ua, OLX, Bigl.ua и т.д.

Основные особенности данного типа маркетплейсов:

огромный объем трафика;

присутствие в топ-3 и топ-5 результатах по большинству коммерческих запросов в Google;

отсутствие процента с продаж;

наличие рекламных инструментов для выделения товара.

Объем спроса на маркетплейсах коррелируется объемом предложения. Поэтому необходимо выделятся. Условно бесплатные способы выделятся на фоне товаров конкурентов (органические):

выгрузка большого количества SKU и оптимизация карточек по категориям;

проработка заголовков, описания и дизайна карточек товаров;

использование рекламных инструментов самого маркетплейса (медиапланирование).

Когда категория достаточно конкурентна и карточки товаров в большинстве случаев оптимизированы, вступают в игру рекламное продвижение (поднятие в топ, выделение карточек и т.д.). Насколько это выгодно — давайте разбираться. Для сравнения мы взяли несколько самых популярных категорий, в рамках которых мы запускали рекламное продвижение в различных каналах. Вот что из этого получилось.

Можно увидеть, что практически все категории на маркетплейсах дешевле с точки зрения стоимости перехода. Чем это объясняется?

Сформированный имидж маркетплейса, наличие лояльной аудитории.

В сравнении с поисковой рекламой не такой большой уровень загрузки рекламной выдачи.

Отсутствие «больших» брендов.

Процент конверсии у маркетплейсов в среднем на 15-30% выше, чем у других каналов онлайн-рекламы. Это связано с тем, что аудитория таких ресурсов больше подготовлена для покупки – пользователи уже знают, что и в каком ценовом диапазоне они хотят купить. Только на OLX уровень конверсии значительно ниже, т.к. идет большой уровень ценовой конкуренции (б/у и новых товаров).

Почему на маркетплейсах конверсия выше:

Пользователю больше не надо ходить по разным интернет-магазинам и искать хорошую цену – все можно посмотреть в одном месте.

Продавца можно выбрать, опираясь на рейтинг и отзывы.

Десятки специалистов маркетплейсов работают ежедневно над улучшением UX сайта/карточек товаров.

Особенности работы

Есть свои ограничения и моменты, которые нужно учитывать при старте работ с маркетплейсами:

Бюджет на продвижение ограничен спросом и финально понять объем этого спроса нельзя, пока не попробуешь.

Продвижение на маркетплейсах проходит по аукционной системе, как в большинстве performance-инструментах. Стоимость контакта может меняться при повышении или снижении активности в категориях.

Для маркетплейсов необходимо отдельно прорабатывать контент и делать его SEO-оптимизацию.

В каких случаях стоит начинать работать с маркетплейсами:

желание контактировать с миллионами онлайн-покупателей;

иметь достаточно товара для удовлетворения спроса этих миллионов онлайн-покупателей,

готовность играть в долгую;

готовность к разработке уникального контента для маркетплейсов;

готовность постоянно экспериментировать.

В итоге видим две модели заработка:

Маржа — выгодно вам, выгодно маркетплейсу, выгодно покупателю.

Трафик — выгоднее других каналов, или увеличивает объем аудитории, или увеличивает ваше присутствие на онлайн полках.

Автор: Сергей Кузьменко, сооснователь и CEO агентства Promobill