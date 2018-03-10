С серверов немецкого правительства украли документы об Украине

Кража произошла, когда спецслужбы уже контролировали хакерскую атаку.

Группа хакеров, совершившая кибератаку на серверы немецкого правительства, украли запись переговоров ЕС и Великобритании и документы по переговорам ЕС с Беларусью и Украиной, пишет журнал Der Spiegel.

По информации издания, в результате атак хакерами было похищено шесть файлов.

Кража документов относительно Украины и Беларуси произошла, когда немецкая служба безопасности уже узнала об атаке и контролировала ее ход.

Напомним, хакеры группировки APT28 проникли в так называемую "Информационную сеть Берлин-Бонн" (IVBB), используемую Ведомством федерального канцлера Германии, федеральными министерствами и службами безопасности, а также Бундестагом и Бундесратом. Серверы, на которые осуществлена атака, которая считались особенно надежно защищенными от нападений извне.