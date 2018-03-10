С серверов немецкого правительства украли документы об Украине

Кража произошла, когда спецслужбы уже контролировали хакерскую атаку.

С серверов немецкого правительства украли документы об Украине
Фото: autocentre.ua

Группа хакеров, совершившая кибератаку на серверы немецкого правительства, украли запись переговоров ЕС и Великобритании и документы по переговорам ЕС с Беларусью и Украиной, пишет журнал Der Spiegel.

По информации издания, в результате атак хакерами было похищено шесть файлов.

Кража документов относительно Украины и Беларуси произошла, когда немецкая служба безопасности уже узнала об атаке и контролировала ее ход.

Напомним, хакеры группировки APT28 проникли в так называемую "Информационную сеть Берлин-Бонн" (IVBB), используемую Ведомством федерального канцлера Германии, федеральными министерствами и службами безопасности, а также Бундестагом и Бундесратом. Серверы, на которые осуществлена атака, которая считались особенно надежно защищенными от нападений извне.

IT-эксперты стран Запада связывают группировку APT28 с Россией, но однозначных доказательств "роSSийского следа", как и в основном в случае кибератак, пока нет. Хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bears, осуществляет кибератаки на государственные, информационные, военные и другие структуры стран. Группу подозревают, в частности, в осуществлении масштабной атаки на внутреннюю сеть Бундестага в мае 2015 года. Тогда злоумышленники получили доступ к 14 серверам, среди которых был и главный сервер системы со всеми данными для доступа к внутренней сети парламента. Немецкие спецслужбы исходят из того, что за атакой стоят хакеры, связанные с правительственными структурами РоSSии.


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