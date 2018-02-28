РоSSийских хакеров подозревают во взломе сети правительства ФРГ
Эксперты не исключают, что атака длилась в течение всего прошлого года.
РоSSийские хакеры взломали компьютерную сеть правительства Германии, передает Немецкая волна.
Хакерская группа АРТ28 смогла проникнуть в сеть министерств иностранных дел и обороны, сообщило в среду, 28 февраля, агентство dpa со ссылкой на источники в немецких спецслужбах. По их данным, хакеры внедрили в сеть вредоносные программы и похитили документы.
Немецкие спецслужбы обнаружили атаку в декабре 2017 года. Эксперты не исключают, что она длилась в течение всего прошлого года.
Специалисты пытаются выяснить, насколько глубоко хакерам удалось проникнуть в правительственную сеть, которой пользуются ведомство федерального канцлера, федеральные министерства, ведомство по уголовным делам, счетная палата, а также спецслужбы.
Группе APT28, известной также под названием Fancy Bear, приписывают также нападение на внутреннюю сеть бундестага в 2015 году, в ходе которого они скачали порядка 17 гигабайт данных. Специалисты считают, что АРТ28 работает под руководством Главного разведуправления (ГРУ) вооруженных сил РоSSии.
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28.02.2018 14:52