Майнинг в мире и Украине — лучшие страны по версии Bloomberg

Bloomberg пообщались с Вахтангом Гогохиа, CEO грузинского стартапа Golden Fleece. 28-летний предприниматель построил майнинг-ферму на закрытом тракторном заводе. Оборудование для майнинга, привезенное из Китая, установлено в грузовом контейнере. Расходы на электричество удалось оптимизировать благодаря доступной энергии от местной гидроэлектростанции. Однако Golden Fleece также планируют установить солнечные панели и ветряные турбины. Для расширения производства они намерены привлечь с помощью ICO $40 млн и вплотную заняться майнингом эфира, пишут AIN.UA .

Вахтанг Гогохиа, фото Bloomnerg

По расчетам BNEF, стоимость энергии может отнимать от 30% до 60% выручки, полученной от майнинга. Ситуация объясняется тем, что вычисления, которыми сопровождается добыча криптовалют, постоянно усложняются, а масштабные серверные фермы требуют кондиционирования. Сейчас для работы компьютерного оборудования, поддерживающего функционирование блокчейна биткоина, потребовалось бы 30 атомных реакторов, запущенных на полную мощность. Это больше, чем современная индустрия электрокаров.

При этом в Китае, ведущей в области майнинга стране, большинство ферм опирается на энергию, полученную от угольных электростанций. Правительство пытается влиять на ситуацию, ограничивая влияние на окружающую среду, а также вводя новые меры регулирования. Благодаря этому около 70% предприятий, занимающихся майнингом биткоина, ныне находятся в собственности китайских компаний. На фоне этого инвесторы ищут новые места для оптимального вложения средств. Грузия — один из фаворитов такой гонки при стоимости в $50 за мегаватт-час. Средняя стоимость электроэнергии по миру — $121 за мегаватт-час.

Вахтанг Гогохиа, фото Bloomnerg

Еще одна тихая гавань для майнеров — городок Сьюдад-дель-Эсте в Парагвае, расположенный рядом с гидроэлектростанцией Итайпу?. Она производит больше электроэнергии, чем способен использовать весь Парагвай. Поэтому и электричество тут вчетверо дешевле, чем в соседней Бразилии . Благодаря этому один из майнеров разместил в Сьюдад-дель-Эсте ферму на 6000 устройств — по его подсчетам, это крупнейшее подобное предприятие во всей Южной Америке.

Однако майнеров привлекает не только дешевое электричество, но и ряд других факторов: легкость ведения бизнеса, прохладный климат, быстрый интернет. На основе этого издание Bloomberg составило таблицу, отмечая, какие страны набирают лучшие позиции в борьбе за специалистов по добыче криптовалюты. Редакция AIN.UA внесла туда Украину — сведения были взяты из открытых источников.

Средняя стоимость МВт*ч Использование возобновляемой энергии Средняя скорость интернета, Мб/с Легкость ведения бизнеса Средняя температура Аргентина $93,5 34% 16 117 15,4 Австрия $149 74% 30 22 8,5 Австралия $129 29% 26 15 22,5 Канада $61,3 70% 70 18 -4,9 Чили $99,7 41% 35 55 8,6 Китай $89,47 34% 64 78 7,6 Грузия $47,7 75% 20 9 7,3 Исландия $35,5 100% 146 23 3,7 Япония $170,6 27% 78 34 11,9 Голландия $126 26% 81 32 11,6 Парагвай $55,7 99% 7 108 24,3 РоSSия $47,5 18% 37 35 -3,7 Южная Корея $109,1 6% 133 4 12,5 Швеция $121,5 65% 87 10 4,1 Швейцария $43,7 82% 79 33 7,5 Великобритания $164,8 36% 52 7 10 США $107,8 20% 77 6 9,3 Уругвай $195,3 44% 22 94 18,4 Украина (добавлено редакцией AIN.UA) $48,5 10% 33,5 76 8,4

По количеству «белых» ячеек для каждой страны из списка Bloomberg составили мировую карту удобства майнинга.

Украина (по подсчетам редакции) в ней расположилась бы посредине рейтинга, получив 3 возможных бала из 5. Плюсами оказалась дешевая энергия, относительно невысокая среднегодовая температура, удовлетворительная позиция в международном рейтинге ведения бизнеса. Отрицательных факторов два: незначительное использование возобновляемых источников энергии и медленное интернет-подключение. Таким образом Украина, оказалась в одной категории с Австрией, Голландией, Японией, Россией .