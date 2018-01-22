Сколько биткоинов задекларировали украинские чиновники (спойлер: десятки тысяч)

Opendatabot провел исследование и выявил 57 украинских чиновников, которые задекларировали свои биткоины за последние два года. Оказалось, что всего у них 21 128 биткоинов, не считая альткоинов и криптоактивов, задекларированных в гривне (но это не точно). Больше всего таковых оказалось среди служащих Одесской областной администрации и Верховной Рады Украины, пишут AIN.UA.

Сколько биткоинов задекларировали украинские чиновники (спойлер: десятки тысяч)

Биткоинодержателей в рядах украинских властей поделили на три таблицы. В первой — те, кто задекларировал именно биткоины, во второй — альткоины, а в третьей — задекларировали, но что конкретно — не известно. «Сложность анализа заключается в том, что чиновники должны указывать или количество нематериального актива, или его цену. Соответственно, мы не можем точно знать, указывали чиновники именно биткоины или их стоимость в гривне», — пояснил Алексей Ивнанкин, руководитель Opendatabot.

Чиновники, которые задекларировали биткоины

ПІБ Місце роботи Рік Кількість
Голубов Дмитро Іванович Верховна Рада України 2015 4376
Урбанський Анатолій Ігорович Голова Одеської обласної ради 7 скликання 2017 4256,3278
Кривошея Володимир Валентинович ТОВ «Стар Шайн Шипінг» 2016 3493
Табунщик Руслан Володимирович Одеська обласна рада 2016 1600
Волканов Валентин Дмитрович Одеська обласна рада 2016 1500
Петруєв Дмитро Миколайович Приватний підприємець Депутат Одеській ради міськой 2016 1318
Шимон Леонід Геннадійович Одеська обласна рада 2016 1000
Іонов Петро Петрович Одеська міська рада 2016 538
Привалова Євгенія Євгеніївна головний спеціаліст відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстраії та підвищення кваліфікації реєстраторів 2017 488
Мушак Олексій Петрович Верховна Рада України 2015 465
Білоцерковець Дмитро Олександрович Верховна Рада України 2015 398
Сандул Валентин Анатолійович Служба капітальних вкладень регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» 2016 388
Хенкін Євген Юрійович Регіональний сервісний центр МВС в м. Києві 2016 381
Михайловский Тимур Олегович Новоодеська районна державна адміністрація Миколаївської області 2016 250
Кузькевич Микита Дмитрович Одеська обласна рада 2016 121
Ісламова Анна Вікторівна тимчасово не працюю. Депутат Бучанської міської ради 2016 100
Позднякова Ганна Іванівна ТОВ «Броклайн» 2016 98,874
Ніколайчук Роман Петрович ДСП «Північна Пуща» 2016 50
Штока Євген Тимофійович головного державного ревізора-інспектора 2016 25
Коваль Сергій Миколайович головний спеціаліст відділу водних ресурсів та атмосферного повітря 2017 4
Гайдар Марія Єгорівна Адміністрація Президента України 2016 4,73
Веклюк Михайло Володимирович ДПРЧ-2 Управління ДСНС України у Закарпатській області 2016 4
Фемич Віра Іванівна ДПРЧ-2 УДСНС України у Закарпатській області 2016 4
Щекочіхіна Надія Михайлівна Виконавчий комітет Криворізької міської ради 2016 2
Спасененко Кирило Олександрович 23 Державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Сумській області 2016 0,1
Горбань Геннадій Валентинович Північно-Східне територіальне управління внутрішнього аудиту, відділ аудиту технічного забезпечення 2016 0,09
Яковіна Ольга Володимирівна СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 2016 0,05
Кочетов Владислав Володимирович прокурор відділу роботи з кадрами 2017 0,04815692

Декларации, в которых упоминаются другие криптовалюты

ПІБ Місце роботи Рік Розмір (вартість) Валюта
Палпатін Дмитро Вікторович Товариство з обмеженою відповідальністю «Палпатін фінанс груп» 2017 7711 Bitcoin Cash
Тягур Василь Михайлович Гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного університету 2016 5400 Ванкойн
Кучеренко Віктор Петрович Комунальний заклад охорони здоров’я Ізюмський медичний коледж 2016 17120(EUD) Ванкойн

Декларации, в которых упоминаются биткоины (но не известно, в количественном или гривневом эквиваленте)

ПІБ Місце роботи Рік Розмір (вартість)
Григор’єв Денис Станіславович директор 2017 24300000
Майзель Сергій Петрович Депутат 2017 11120000
Качала Тамара Миколаївна Керівник експертної групи взаємодії з інституціями Ради Європи та з питань міжнародної технічної допомоги 2016 766116(USD)
Опак Константин Николаевич Головний інспектор 2017 22508
Піскунович Віктор Олександрович Спеціаліст з консульських питань та діловодства 2016 21280
Качаленко Ігор Володимирович Військова частина А4291 2016 19360
Мішалов Вячеслав Дмитрович Секретар Дніпропетровської міської ради 2017 18000
Кравченко Віталій Вікторович Виробничий підрозділ «Вагонне депо Кременчук» філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» 2016 8750
Шевченко Дмитро Ігорович Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру» 2015 8272
Макарец Владислав Сергеевич провідний спеціаліст 2016 7488
Шевчук Олег Василович ДП ІТЦ 2016 17

На сегодня криптовалюты не имеют определенного правового статуса в Украине и какого-либо нормативно-правового регулирования. В 2017 году НБУ не признает Bitcoin как виртуальную валюту, денежный суррогат, нематериальную ценность, виртуальный товар и т.д. «Следовательно, согласно букве закона у декларанта отсутствует обязанность декларировать биткоины. Пока биткоин не признан деньгами, он имеет все признаки нематериального актива, который должен указываться в разделе 8 (Нематериальные активы)», — пояснил Сергей Миткалик, исполнительный директор ОО «Антикоррупционный штаб».

Ранее на AIN.UA выходил материал, в котором юристы подробно объяснили, нужно ли в Украине платить налоги с биткоинов и декларировать их.


Майя Яровая, AIN


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