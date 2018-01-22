Сколько биткоинов задекларировали украинские чиновники (спойлер: десятки тысяч)

Opendatabot провел исследование и выявил 57 украинских чиновников, которые задекларировали свои биткоины за последние два года. Оказалось, что всего у них 21 128 биткоинов, не считая альткоинов и криптоактивов, задекларированных в гривне (но это не точно). Больше всего таковых оказалось среди служащих Одесской областной администрации и Верховной Рады Украины, пишут AIN.UA .

Биткоинодержателей в рядах украинских властей поделили на три таблицы. В первой — те, кто задекларировал именно биткоины, во второй — альткоины, а в третьей — задекларировали, но что конкретно — не известно. «Сложность анализа заключается в том, что чиновники должны указывать или количество нематериального актива, или его цену. Соответственно, мы не можем точно знать, указывали чиновники именно биткоины или их стоимость в гривне», — пояснил Алексей Ивнанкин, руководитель Opendatabot.

Чиновники, которые задекларировали биткоины

Декларации, в которых упоминаются другие криптовалюты

ПІБ Місце роботи Рік Розмір (вартість) Валюта Палпатін Дмитро Вікторович Товариство з обмеженою відповідальністю «Палпатін фінанс груп» 2017 7711 Bitcoin Cash Тягур Василь Михайлович Гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного університету 2016 5400 Ванкойн Кучеренко Віктор Петрович Комунальний заклад охорони здоров’я Ізюмський медичний коледж 2016 17120(EUD) Ванкойн

Декларации, в которых упоминаются биткоины (но не известно, в количественном или гривневом эквиваленте)

На сегодня криптовалюты не имеют определенного правового статуса в Украине и какого-либо нормативно-правового регулирования. В 2017 году НБУ не признает Bitcoin как виртуальную валюту, денежный суррогат, нематериальную ценность, виртуальный товар и т.д. «Следовательно, согласно букве закона у декларанта отсутствует обязанность декларировать биткоины. Пока биткоин не признан деньгами, он имеет все признаки нематериального актива, который должен указываться в разделе 8 (Нематериальные активы)», — пояснил Сергей Миткалик, исполнительный директор ОО «Антикоррупционный штаб».

Ранее на AIN.UA выходил материал, в котором юристы подробно объяснили, нужно ли в Украине платить налоги с биткоинов и декларировать их.