Сколько биткоинов задекларировали украинские чиновники (спойлер: десятки тысяч)
Opendatabot провел
Биткоинодержателей в рядах украинских властей поделили на три таблицы. В первой — те, кто задекларировал именно биткоины, во второй — альткоины, а в третьей — задекларировали, но что конкретно — не известно. «Сложность анализа заключается в том, что чиновники должны указывать или количество нематериального актива, или его цену. Соответственно, мы не можем точно знать, указывали чиновники именно биткоины или их стоимость в гривне», — пояснил Алексей Ивнанкин, руководитель Opendatabot.
Чиновники, которые задекларировали биткоины
|ПІБ
|Місце роботи
|Рік
|Кількість
|Верховна Рада України
|2015
|4376
|Голова Одеської обласної ради 7 скликання
|2017
|4256,3278
|ТОВ «Стар Шайн Шипінг»
|2016
|3493
|Одеська обласна рада
|2016
|1600
|Одеська обласна рада
|2016
|1500
|Приватний підприємець Депутат Одеській ради міськой
|2016
|1318
|Одеська обласна рада
|2016
|1000
|Одеська міська рада
|2016
|538
|головний спеціаліст відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстраії та підвищення кваліфікації реєстраторів
|2017
|488
|Верховна Рада України
|2015
|465
|Верховна Рада України
|2015
|398
|Служба капітальних вкладень регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця»
|2016
|388
|Регіональний сервісний центр МВС в м. Києві
|2016
|381
|Новоодеська районна державна адміністрація Миколаївської області
|2016
|250
|Одеська обласна рада
|2016
|121
|тимчасово не працюю. Депутат Бучанської міської ради
|2016
|100
|ТОВ «Броклайн»
|2016
|98,874
|ДСП «Північна Пуща»
|2016
|50
|головного державного ревізора-інспектора
|2016
|25
|головний спеціаліст відділу водних ресурсів та атмосферного повітря
|2017
|4
|Адміністрація Президента України
|2016
|4,73
|ДПРЧ-2 Управління ДСНС України у Закарпатській області
|2016
|4
|ДПРЧ-2 УДСНС України у Закарпатській області
|2016
|4
|Виконавчий комітет Криворізької міської ради
|2016
|2
|23 Державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Сумській області
|2016
|0,1
|Північно-Східне територіальне управління внутрішнього аудиту, відділ аудиту технічного забезпечення
|2016
|0,09
|СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
|2016
|0,05
|прокурор відділу роботи з кадрами
|2017
|0,04815692
Декларации, в которых упоминаются другие криптовалюты
|ПІБ
|Місце роботи
|Рік
|Розмір (вартість)
|Валюта
|Товариство з обмеженою відповідальністю «Палпатін фінанс груп»
|2017
|7711
|Bitcoin Cash
|Гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного університету
|2016
|5400
|Ванкойн
|Комунальний заклад охорони здоров’я Ізюмський медичний коледж
|2016
|17120(EUD)
|Ванкойн
Декларации, в которых упоминаются биткоины (но не известно, в количественном или гривневом эквиваленте)
|ПІБ
|Місце роботи
|Рік
|Розмір (вартість)
|директор
|2017
|24300000
|Депутат
|2017
|11120000
|Керівник експертної групи взаємодії з інституціями Ради Європи та з питань міжнародної технічної допомоги
|2016
|766116(USD)
|Головний інспектор
|2017
|22508
|Спеціаліст з консульських питань та діловодства
|2016
|21280
|Військова частина А4291
|2016
|19360
|Секретар Дніпропетровської міської ради
|2017
|18000
|Виробничий підрозділ «Вагонне депо Кременчук» філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»
|2016
|8750
|Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру»
|2015
|8272
|провідний спеціаліст
|2016
|7488
|ДП ІТЦ
|2016
|17
На сегодня криптовалюты не имеют определенного правового статуса в Украине и какого-либо нормативно-правового регулирования. В 2017 году НБУ не признает Bitcoin как виртуальную валюту, денежный суррогат, нематериальную ценность, виртуальный товар и т.д. «Следовательно, согласно букве закона у декларанта отсутствует обязанность декларировать биткоины. Пока биткоин не признан деньгами, он имеет все признаки нематериального актива, который должен указываться в разделе 8 (Нематериальные активы)», — пояснил Сергей Миткалик, исполнительный директор ОО «Антикоррупционный штаб».
Ранее на AIN.UA выходил материал, в котором юристы подробно объяснили, нужно ли в Украине платить налоги с биткоинов и декларировать их.
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22.01.2018 11:25