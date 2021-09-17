В Нацкомиссии по ценным бумагам создадут единый IT-хаб для участников фондового рынка

Украинская комиссия по ценным бумагам планирует объединить несколько собственных проектов в один IT-хаб. С его помощью участники фондового рынка смогут эффективно взаимодействовать с комиссией. Об этом сообщил ее член Юрий Бойко, передает пресс служба НКЦБФР .

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По словам Бойко, комиссия планирует объединить такие проекты:

система ведения реестров,

система мониторинга фондового рынка,

электронный доступ к административным услугам,

развитие торгового хранилища.

Цель IT-хаба

В будущем планируется объединить все эти наработки в единую систему КИСФРУ (Комплексная информационная система фондового рынка), которая позволит регулятору качественно оперировать информацией, а участникам рынка — создать личный кабинет, в котором они будут самостоятельно управлять информацией по взаимодействию с комиссией.

Коммуникация будет двусторонняя и участники будут качественно и просто использовать собственный кабинет, пообещал Юрий Бойко.

Напомним, что 1 сентября Минэкономики сообщило о том, что в Украине скоро появится национальная биржа по торговле капиталом и товарами NEXT-UA.