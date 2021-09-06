Международный рынок: Доллар растет на фоне ослабления роста мировой экономики

Доллар отыграл все потери, понесенные после публикации слабой трудовой статистики США на прошлой неделе, и продолжил расти к корзине валют-соперников в понедельник, поскольку опасения о замедлении роста мировой экономики повысили его привлекательность в качестве убежища. Об этом пишет investing.

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Как изменился курс доллара

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,25% до 92,261?.

В то время как разочаровывающий отчет о созданных в США рабочих местах развеял ожидания, что ФРС может перейти на ястребиные позиции на заседании в конце сентября, аналитики сказали, что эти данные — очередное напоминание о том, что рост мировой экономики ослабевает, и это является серьезным препятствием для таких циклических валют, как евро и австралийский доллар.

Евро снизился на 0,17% до $1,1862? в преддверии заседания Европейского центробанка в четверг.

Японская иена подешевела на 0,1%? к доллару до 109,84 иены.

Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в августе выросло всего на 235.000, хотя прогнозировалось, что число рабочих мест без учета сельскохозяйственного сектора увеличится на 728.000, поскольку рост числа заражений коронавирусом оказал давление на спрос в ресторанах и отелях, а также привел к приостановке набора персонала.

«Осси» подешевел на 0,25% до $0,7439?. Заседание центрального банка Австралии пройдет во вторник. Аналитики разделились во мнениях относительно того, назовет ли Резервный банк Австралии сроки сворачивания стимулов.

Новозеландский доллар снизился на 0,22% до $0,7144?.