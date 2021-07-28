Мировое производство металлургического глинозема упало на 4,3%

Мировое производство металлургического глинозема упало на 4,3%

Как сообщает International Aluminium Institute (IAI), в июне 2021 г. мировое производство металлургического глинозема составило 11,695 млн. т. Это на 4,3% уступает майскому показателю, но на 6,1% превышает уровень аналогичного месяца прошлого года.

Всего во втором квартале в мире было произведено 35,625 млн т глинозема, что на 3,9% больше, чем во втором квартале. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7,8%.

Объем выпуска в первом полугодии оценивается IAI в 69,903 млн., что на 6,2% больше, чем годом ранее. На долю Китая, ведущего производителя глинозема в мире, пришлось 53,7% или 37,558 млн т.

В июне китайские компании произвели 6,348 млн т данного сырья. Это на 3,2% меньше, чем в мае, но на 9,8% больше, чем в том же месяце прошлого года.

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