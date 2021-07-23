Rio Tinto привлекли к решению проблемы заброшенного медного рудника в Гвинее

Rio Tinto привлекли к решению проблемы заброшенного медного рудника в Гвинее

Австралийская горнодобывающая корпорация Rio Tinto подписала соглашение с комитетом граждан острова Бугенвиль, автономной территории в составе Новой Гвинеи, о проведении оценки ущерба для окружающей среды и здоровья местного населения от заброшенного медного рудника Panguna.

Данное месторождение, содержащее, по данным геологоразведки, 5,3 млн т меди и 19,3 млн унций золота, начало разрабатываться в 1972 г. компанией Bougainville Copper Ltd (BCL), подразделением Rio Tinto.

Однако из-за гражданской войны на острове добыча была прекращена в 1989 г. и больше не возобновлялась. В 2016 г. Rio Tinto бесплатно передала контрольный пакет акций BCL правительству Новой Гвинеи и администрации Бугенвиля, которым в настоящее время принадлежит по 36,4% капитала компании.

На протяжении многих лет отходы Panguna размывались дождями, что привело к значительному загрязнению ближайшей речной долины, в которой проживает порядка 12-14 тыс. человек. Ни правительство Новой Гвинеи, ни администрация Бугенвиля не располагают средствами и ресурсами для решения этой проблемы. Поэтому около 150 активистов в 2020 г. организовали комитет Human Rights Law Centre и обратились в правительство Австралии и ОЭСР, утверждая, что Rio Tinto по-прежнему должна нести ответственность за некогда принадлежавшее ей предприятие.

Австралийские власти поддержали эти требования и при посредничестве ОЭСР привлекли Rio Tinto к решению проблемы загрязнения окружающей среды на Бугенвиле. При этом вопрос о возобновлении добычи меди и золота пока не ставится.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсииУкрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсии
Регуляторы Мальты и Италии обвинили Binance в работе без разрешенияРегуляторы Мальты и Италии обвинили Binance в работе без разрешения
В Киевской области похитили бриллиант стоимостью $300 тыс.В Киевской области похитили бриллиант стоимостью $300 тыс.
НБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть летНБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть лет
Центробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валютыЦентробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валюты
Блок рекламы


Похожие новости
Rio Tinto увеличила выпуск глиноземаRio Tinto увеличила выпуск глинозема
China Moly завершила проект расширения медного рудника в КонгоChina Moly завершила проект расширения медного рудника в Конго
Kamoa Copper отгрузила на экспорт первую партию медного концентратаKamoa Copper отгрузила на экспорт первую партию медного концентрата
Компании в 2021 году привлекли на IPO рекордные $350 миллиардовКомпании в 2021 году привлекли на IPO рекордные $350 миллиардов
ОВГЗ-аукцион 22 июня прошел успешно. Привлекли в бюджет 11,383 миллиардаОВГЗ-аукцион 22 июня прошел успешно. Привлекли в бюджет 11,383 миллиарда
Vale пришлось остановить работу завода и рудника на комплексе MarianaVale пришлось остановить работу завода и рудника на комплексе Mariana
На ОВГЗ-аукционах Минфина в госбюджет привлекли более 15,86 миллиардаНа ОВГЗ-аукционах Минфина в госбюджет привлекли более 15,86 миллиарда
Канадская First Quantum продаст POSCO 30% никелевого рудника в АвстралииКанадская First Quantum продаст POSCO 30% никелевого рудника в Австралии
Total возобновит крупный проект по сжижению природного газа в Папуа - Новой ГвинееTotal возобновит крупный проект по сжижению природного газа в Папуа - Новой Гвинее
Компании КНР начинают платить сотрудникам зарплату в цифровых юаняхКомпании КНР начинают платить сотрудникам зарплату в цифровых юанях
Последние новости
Подгружаем последние новости