Rio Tinto привлекли к решению проблемы заброшенного медного рудника в Гвинее

Австралийская горнодобывающая корпорация Rio Tinto подписала соглашение с комитетом граждан острова Бугенвиль, автономной территории в составе Новой Гвинеи, о проведении оценки ущерба для окружающей среды и здоровья местного населения от заброшенного медного рудника Panguna.



Данное месторождение, содержащее, по данным геологоразведки, 5,3 млн т меди и 19,3 млн унций золота, начало разрабатываться в 1972 г. компанией Bougainville Copper Ltd (BCL), подразделением Rio Tinto.



Однако из-за гражданской войны на острове добыча была прекращена в 1989 г. и больше не возобновлялась. В 2016 г. Rio Tinto бесплатно передала контрольный пакет акций BCL правительству Новой Гвинеи и администрации Бугенвиля, которым в настоящее время принадлежит по 36,4% капитала компании.



На протяжении многих лет отходы Panguna размывались дождями, что привело к значительному загрязнению ближайшей речной долины, в которой проживает порядка 12-14 тыс. человек. Ни правительство Новой Гвинеи, ни администрация Бугенвиля не располагают средствами и ресурсами для решения этой проблемы. Поэтому около 150 активистов в 2020 г. организовали комитет Human Rights Law Centre и обратились в правительство Австралии и ОЭСР, утверждая, что Rio Tinto по-прежнему должна нести ответственность за некогда принадлежавшее ей предприятие.



Австралийские власти поддержали эти требования и при посредничестве ОЭСР привлекли Rio Tinto к решению проблемы загрязнения окружающей среды на Бугенвиле. При этом вопрос о возобновлении добычи меди и золота пока не ставится.



