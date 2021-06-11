На БелАЭС запустили в промышленную эксплуатацию первый энергоблок

Правительственная комиссия подписала акт приемки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС, сообщило Минэнерго Беларуси.



Ведомство также отметило, что решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на основании выданной МЧС лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока.



"В настоящее время блок работает на номинальном уровне мощности реакторной установки. С момента его включения в объединенную энергосистему выработано почти 3 млрд кВт/ч электроэнергии", - говорится в сообщении.



В мае завершился этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС, который начался 22 декабря 2020 года. Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года.



Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по роSSийскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".



Ввод в эксплуатацию второго энергоблока ожидается в первом полугодии 2022 года.



После полного ввода двух энергоблоков БелАЭС сможет производить около 18,5 млрд кВт/ч в год, что обеспечит около 40% потребностей страны в электроэнергии.



