На Ровенщине ДФС обнаружили 60 000 литров незаконного спирта

На Ровенщине ДФС обнаружили 60 000 литров незаконного спирта
Фото: mignews.com.ua

Сотрудники Офиса крупных налогоплательщиков ДФС в Ровенской области пресекли незаконное производство спирта объемом около 20 000 литров в сутки. Об этом сообщается на официальной странице ДФС в Фейсбук.

Налоговая милиция Офиса крупных налогоплательщиков ДФС, ГУ ДФС в Киевской области, а также ГУ ДФС в г. Киеве провели ряд санкционированных обысков, в ходе которых обнаружили в отделении слива готовой продукции производственного помещения завода установлены дополнительные линии для производства неучтенного спирта.

"Неуплата только акцизного налога, при производстве неучтенного спирта, составляла десятки миллионов гривен в месяц. Борьба ДФС с контрафактным алкоголем будет только усиливаться. Единственный выход для теневого бизнеса - стать легальным и работать в законном русле ", - отметил Глава ДФС Вадим Мельник.

Установлено, что по официальным данным, мощность производства завода составляет 20 000 литров спирта в сутки. Во время проведения обыска изъято из незаконного оборота спирта более 60 000 литров на общую ориентировочную сумму более 12 млн грн. По результатам проведенных мероприятий сотрудниками ДФС была прекращена межрегиональная преступная схема по производству неучтенного спирта и его реализация без отражения в налоговой и бухгалтерской отчетности.

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