АМКУ разрешил Dragon Capital купить банк у депутата Новинского

Антимонопольный комитет Украины одобрил приобретение "Юнекс Банка" (ПИБ, Киев) народного депутата Вадима Новинского кипрской компанией Dragon Capital Investments Limited.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

За соответствующее решение комитет проголосовал на заседании 22 декабря.

В антимонопольном ведомстве отметили, что речь идет о приобретении, что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества.

В сентябре ООО "Флот Экспресс" совместно с компанией Withine Investments Ltd. (Кипр) приобрели более 99,3% акций Юнекс Банка. Компания Withine Investments Ltd. принадлежит Вадиму Новинскому, а "Флот Экспресс" - Дмитрию Елтышеву.

18 сентября банк получил от мажоритарных собственников публичное безотзывное требование о приобретении у всех миноритарных владельцев акций Юнекс Банка по 32 копейки за акцию при номинальной стоимости 1 грн.

За десять месяцев 2020 года Юнекс Банк получил 28,1 млн грн убытка.

Dragon Capital - одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Гендиректором и учредителем Dragon Capital является Томаш Фиала. Фиала является владельцем медиахолдинга "НВ", куда входят одноименные журнал, портал и радио.

В декабре 2019 года польский Getin Holding заявил о намерениях продать украинский Idea Bank инвестиционной компании Dragon Capital.

После этого Getin Holding объявил о продаже 100% акций украинского Идея Банка группе компаний Dragon Capital почти за 1,4 млрд грн ($58,5 млн). Планировалось, что передача доли в Идея Банк Украина будет осуществлена до 31 мая 2020 года.

Однако в конце июня стало известно, что стороны разорвали договор и Getin Holding отказался продавать банк. Стороны не смогли в течение установленного срока согласовать цену продажи Идея Банка. Также Getin Holding не получил никакой информации об одобрении соглашения Национальным банком, что было одним из условий перехода права собственности на акции в Идея Банк.

В ноябре АМКУ разрешил Dragon Capital приобрести контрольную долю Treeum Holdings Limited, владеющей онлайн-изданиями Finance.ua и Minfin.com.ua.