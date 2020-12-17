Коломойский на заводе ферросплавов в США майнит криптовалюту

Вместо железа — биткоины: американский завод по производству сплава железа и кремния для черной металлургии CC Metals & Alloys (CCMA), принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому и его бизнес-партнеру Геннадию Боголюбову, теперь генерирует криптовалюту.



Известно, что завод CCMA в Кентукки остановил свою деятельность еще в июле этого года на фоне падения спроса на железо и продукты тяжелой промышленности в США . Хотя некоторые рабочие ожидали, что к Новому году они вернутся на работу, но завод сокращал объемы производства и увольнял сотрудников в коронакризис только для того, чтобы запустить простаивающие печи и позвать рабочих обратно через несколько месяцев.



"Большинство людей, уволенных в июле, даже не искали работу, потому что предполагали, что скоро вернутся на завод", — сказал один из рабочих на условиях анонимности.



Следует отметить, что сейчас единственное, что производится на обширных территориях CCMA — это операция по добыче биткойнов, говорят сотрудники. Завод буквально завален компьютерами, производящими криптовалюту.



Напомним, что биткоин уже начал постепенно заменять доллар в качестве инструмента платежа и сбережения, так как последний теряет свои позиции в качестве мировой резервной валюты. Такое мнение высказал глобальный стратег американского финансового конгломерата Morgan Stanley.



Ранее сообщалось, что олигарху И.Коломойскому не удалось оспорить право Сбербанка взыскать с РоSSии 1 млрд 300 млн грн.



