Банкротство отменяется: Cirque du Soleil сменил владельца и руководство

Канадская цирковая компания Cirque du Soleil, которая отказалась на грани банкротства из-за пандемии коронавируса, сменила владельцев в рамках рекапитализации, сообщается на сайте компании, пишет Investory.

Фото: apartsalou.com

Что означает смена собственника

Компания выходит из-под защиты от кредиторов в соответствии с законом Канады об организации работы с кредиторами и 15 главой закона США о банкротстве.

Новые владельцы

Новыми владельцами Cirque du Soleil стали Catalyst Capital Group, Soundpoint Capital, CBAM Partners и Benefit Street Partners.

Сопредседателями совета директоров Cirque du Soleil Entertainment Group станут бывший генеральный директор MGM Resorts Джим Мюррен и партнер Catalyst Capital Group Габриэль де Альба. Представители других инвесторов также войдут в совет.

Даниэль Ламар сохранит позицию президента и генерального директора Cirque du Soleil Entertainment Group и остается в составе совета директоров компании. Новые владельцы компании оставят международную штаб-квартиру Cirque du Soleil в Монреале, Квебек.

Предыстория

В июне 2020 года легендарный Cirque du Soleil объявил о банкротстве после трех месяцев отсутствия шоу в связи с пандемией коронавируса. Также компания сократила 3500 своих сотрудников.

История цирка

Cirque du Soleil основан Ги Лалиберте и Жилем Сент-Круа в 1984 году в Канаде. Цирк известен отказом от участия животных в спектаклях и своими шоу, в которых цирковае мастерство объединяется с хореографией.

В компании работает почти 5 тыс. человек из 50 стран. Основная часть труппы дает представления в Лас-Вегасе, гастрольная — ездит с разными шоу по всему миру. Годовой доход компании составил около $1 миллиарда.