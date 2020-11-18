ММК им. Ильича обеспечивает мариупольские больницы кислородом

ММК им. Ильича обеспечивает мариупольские больницы кислородом

Меткомбинат имени Ильича Группы "Метинвест" обеспечивает мариупольские городские больницы кислородом для пациентов с коронавирусом. С начала ноября в медучреждения города отгружено почти 40 тыс. кубометров кислорода. Заявки медучреждений выполняются в полном объеме и на безоплатной основе, отметили на предприятии.

Медики отмечают, что основная проблема при коронавирусе - снижение уровня кислорода в крови до опасных для жизни показателей. Тяжелые формы COVID-19 требуют лечения в больнице, где пациент получает необходимый кислород для поддержания необходимого уровня сатурации, что способствует более интенсивному процессу восстановления, что сокращает проведенное в больнице время.

В связи с увеличением пациентов, требующих лечения в условиях стационара, с начала осени потребности больниц в кислороде критично выросли. Наиболее востребован кислород в горбольнице №9, с 9 по 15 ноября доставлено 1325 баллонов жизненно необходимого лекарства - кислорода. В горбольницу №4 отгрузили 617 баллонов, в больницу скорой медицинской помощи - 419 баллонов и 244 баллонов кислорода в больницу №1.

"Кислород - это жизнь для больных коронавирусом. Поэтому мы продолжаем обеспечивать больницы жизненно необходимым элементом в полном объеме. При необходимости, готовы увеличить объемы поставок", - отметил генеральный директор меткомбината имени Ильича Тарас Шевченко.

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