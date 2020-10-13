Индия уверенно наращивает добычу полезных ископаемых

Как сообщает Yieh.com, согласно статистике производство и продажи индийской государственной Национальной корпорации по разработке полезных ископаемых (NMDC) в сентябре неуклонно росли.



В сентябре объем производства железной руды увеличился на 11%, с 1,64 млн тонн в прошлом году до 1,83 млн тонн, а объем продаж увеличился на 10,5%, до 2,11 млн тонн.



Общий объем производства железной руды NMDC в третьем квартале увеличился на 6,5%, до 5,6 млн тонн, а объем продаж увеличился на 11,5%, до 6,5 млн тонн.



