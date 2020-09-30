Суд отказал Центрэнерго во взыскании с Укрэнерго 565 млн грн

Суд отказал Центрэнерго во взыскании с Укрэнерго 565 млн грн

Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск "Центрэнерго" к "Укрэнерго" о взыскании 565,5 млн грн. Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

"Центрэнерго" пыталось взыскать с "Укрэнерго" убытки "за злоупотребление ОСП (оператором системы передачи) в виде предоставления диспетчерских команд на разгрузку и отключение энергоблоков от сети".

Согласно судебным материалам "Центрэнерго" свой иск мотивировало договором об участии в балансирующем рынке и тем, что на протяжении 2019-2020 годов предприятие систематически получало команды от оперативного диспетчера "Укрэнерго" по остановке энергетического оборудования ТЭС с отметкой "С целью обеспечения операционной безопасности ОЭС Украина и восстановления оперативного резерва ТЭС и АЭС".

Хозсуд Киева констатировал, что "Центрэнерго" документально не доказало неправомерное поведение "Укрэнерго" и несения истцом ущерба на 565,5 млн грн вследствие поведения ответчика.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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