Трамп проиграл Пекину. ВТО признала нарушения США

Арбитражная группа Всемирной торговой организации (ВТО) в споре США и Китая относительно пошлин на китайские товары со стороны Америки, признала правоту Пекина, сообщает Financial Times. Трамп ответил в обычном стиле – угрозами.

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В ВТО считают, что Штаты начали торговую войну с КНР в 2018 году незаконно и таким образом нарушают правила глобальной торговли.

Что приняли

Коллегия ВТО 15 сентября в Женеве приняла решение, в котором говорится, что США нарушили свои обязательства перед организацией по нескольким пунктам. Это случилось тогда, когда Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайский импорт на сумму $360 млрд.

Как реагировали

Китай такое решение приветствовал, хотя у Вашингтона есть два месяца на подачу апелляции.

В США же заявили, что пошлины, наложенные на китайский импорт в период руководства администрации президента Трампа, были обусловлены действующим законодательством США , В Штатах считают, что Китай прибегал к несправедливой торговой практике, воруя у американских компаний интеллектуальную собственность.

Президент США Дональд Трамп тут же заявил, что Штатам в отношении ВТО придется принять меры, но что именно он имеет в виду, не уточнил.

Хроники американо-китайской торговой войны

Китай направил жалобу в ВТО в 2018 году, когда администрация Дональда Трампа ввела 25% пошлины на несколько сотен наименований изделий из Китая. С тех пор США неоднократно расширяли список. Более того, в Вашингтоне объяснили такой шаг отрицательным торговым балансом с Китаем.

Пекин в ответ принял зеркальные меры. Ответные действия Китая предусматривают, прежде всего, не расширение списка товаров, а повышение уже существующих пошлин вместе с эмбарго на поставку отдельных видов американской продукции, в частности нефти, кукурузы, сои и т. д.

В ВТО были вынуждены создать третейскую арбитражную комиссию. По оценкам специалистов организации, среднесрочное влияние полномасштабной торговой войны между КНР и США , в случае которой все страны будут вводить тарифы в одностороннем порядке, приведет к снижению экономической активности в мире на 2%, а торговли – сразу на 17% в 2022 году (Bekkers и Teh, 2019). Для сравнения: в 2009 году глобальный ВВП сократился примерно на 2%, а международная торговля – на 12%.

В январе 2020 года торговые отношения между странами вроде бы начали нормализовываться. Однако в августе Дональд Трамп отказался от продолжения переговоров: по мнению главы Белого дома, Китай вполне мог, но не захотел остановить эпидемию коронавируса.

Кроме того, в том же августе Трамп в преддверии президентских выборов 3 ноября пообещал создать в Штатах за 10 месяцев 10 млн рабочих мест. Частично – за счет введения налоговых льгот для американских компаний, которые перенесут производственные предприятия из Китая к себе на родину.