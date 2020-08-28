Как защититься от коллекторов. НБУ разъяснил преимущества и недостатки кредитного онлайн-договора

Если вы оформили кредитный договор онлайн, используя одноразовый пароль, то такой договор является равноценным обычному бумажному. По закону однотипный пароль имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись или квалифицированная электронная пидпиcь. Об этом говорится в разъяснении Нацбанка.

Фото: nv.ua

В НБУ говорят, не стоит пренебрегать своими обязательствами по кредиту, если он заключен в онлайн-формате.

Коллекторы не спят

В случае возникновения просрочки по онлайн-кредиту информация попадает к коллекторам.

«Так происходит потому, что при заключении договора на веб-сайте вы поставили „галочку“ напротив строки подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных, в том числе их передачу в бюро кредитных историй», — говорится в сообщении.

Такое согласие является основанием для финансового учреждения передавать информацию о клиенте в коллекторскую компанию, если он не выполняет свои обязательства. В результате коллектор может звонить по указанным в анкете номерами телефона и отправлять письма клиенту. К тому же информация будет доступна бюро кредитных историй. В будущем это усложнит получение нового кредита.

Совет НБУ

В НБУ советуют тем, кто планирует брать кредит, внимательно читать условия договора, особенно, если он подписывается онлайн.

«Ведь подписывая договор, в том числе с помощью одноразового пароля, вы берете на себя обязательства выполнять его условия. Поэтому внимательно прочитайте документы, распечатайте и сохраните экземпляр договора. В

В документе должны быть прописаны все условия кредита — процентная ставка, возможные комиссии и дополнительные платежи, штрафные санкции в случае просрочки выплат.

Также обратите внимание, если вы берете кредит, больше минимальной зарплаты (сейчас 4 723 грн), сроком более чем на один месяц, то финкомпания должна предоставить вам не только договор, но и паспорт потребительского кредита. В таком паспорте указывается реальная годовая процентная ставка и дополнительные комиссии», — говорится в разъяснении.

Если же финансовая компания не выполняет условия договора — стоит обращаться с жалобой на имя руководителя небанковского финансового учреждения. Если ответа нет — тогда обращаться в Национальный банк.

Напомним

Национальный банк Украины с 1 июля 2020 стал регулятором небанковских финансовых учреждений.