Как защититься от коллекторов. НБУ разъяснил преимущества и недостатки кредитного онлайн-договора
Если вы оформили кредитный договор онлайн, используя одноразовый пароль, то такой договор является равноценным обычному бумажному. По закону однотипный пароль имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись или квалифицированная электронная пидпиcь. Об этом
В НБУ говорят, не стоит пренебрегать своими обязательствами по кредиту, если он заключен в онлайн-формате.
Коллекторы не спят
В случае возникновения просрочки по онлайн-кредиту информация попадает к коллекторам.
«Так происходит потому, что при заключении договора на веб-сайте вы поставили „галочку“ напротив строки подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных, в том числе их передачу в бюро кредитных историй», — говорится в сообщении.
Такое согласие является основанием для финансового учреждения передавать информацию о клиенте в коллекторскую компанию, если он не выполняет свои обязательства. В результате коллектор может звонить по указанным в анкете номерами телефона и отправлять письма клиенту. К тому же информация будет доступна бюро кредитных историй. В будущем это усложнит получение нового кредита.
Совет НБУ
В НБУ советуют тем, кто планирует брать кредит, внимательно читать условия договора, особенно, если он подписывается онлайн.
«Ведь подписывая договор, в том числе с помощью одноразового пароля, вы берете на себя обязательства выполнять его условия. Поэтому внимательно прочитайте документы, распечатайте и сохраните экземпляр договора. В
В документе должны быть прописаны все условия кредита — процентная ставка, возможные комиссии и дополнительные платежи, штрафные санкции в случае просрочки выплат.
Также обратите внимание, если вы берете кредит, больше минимальной зарплаты (сейчас 4 723 грн), сроком более чем на один месяц, то финкомпания должна предоставить вам не только договор, но и паспорт потребительского кредита. В таком паспорте указывается реальная годовая процентная ставка и дополнительные комиссии», — говорится в разъяснении.
Если же финансовая компания не выполняет условия договора — стоит обращаться с жалобой на имя руководителя небанковского финансового учреждения. Если ответа нет — тогда обращаться в Национальный банк.
Напомним
Национальный банк Украины с 1 июля 2020 стал регулятором небанковских финансовых учреждений.