Как защититься от коллекторов. НБУ разъяснил преимущества и недостатки кредитного онлайн-договора

Если вы оформили кредитный договор онлайн, используя одноразовый пароль, то такой договор является равноценным обычному бумажному. По закону однотипный пароль имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись или квалифицированная электронная пидпиcь. Об этом говорится в разъяснении Нацбанка.

Как защититься от коллекторов. НБУ разъяснил преимущества и недостатки кредитного онлайн-договора
Фото: nv.ua

В НБУ говорят, не стоит пренебрегать своими обязательствами по кредиту, если он заключен в онлайн-формате.

Коллекторы не спят

В случае возникновения просрочки по онлайн-кредиту информация попадает к коллекторам.

«Так происходит потому, что при заключении договора на веб-сайте вы поставили „галочку“ напротив строки подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных, в том числе их передачу в бюро кредитных историй», — говорится в сообщении.

Такое согласие является основанием для финансового учреждения передавать информацию о клиенте в коллекторскую компанию, если он не выполняет свои обязательства. В результате коллектор может звонить по указанным в анкете номерами телефона и отправлять письма клиенту. К тому же информация будет доступна бюро кредитных историй. В будущем это усложнит получение нового кредита.

Совет НБУ

В НБУ советуют тем, кто планирует брать кредит, внимательно читать условия договора, особенно, если он подписывается онлайн.

«Ведь подписывая договор, в том числе с помощью одноразового пароля, вы берете на себя обязательства выполнять его условия. Поэтому внимательно прочитайте документы, распечатайте и сохраните экземпляр договора. В

В документе должны быть прописаны все условия кредита — процентная ставка, возможные комиссии и дополнительные платежи, штрафные санкции в случае просрочки выплат.

Также обратите внимание, если вы берете кредит, больше минимальной зарплаты (сейчас 4 723 грн), сроком более чем на один месяц, то финкомпания должна предоставить вам не только договор, но и паспорт потребительского кредита. В таком паспорте указывается реальная годовая процентная ставка и дополнительные комиссии», — говорится в разъяснении.

Если же финансовая компания не выполняет условия договора — стоит обращаться с жалобой на имя руководителя небанковского финансового учреждения. Если ответа нет — тогда обращаться в Национальный банк.

Напомним

Национальный банк Украины с 1 июля 2020 стал регулятором небанковских финансовых учреждений.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства СШАКомпании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства США
Польша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средстваПольша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средства
Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%
Клиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиардаКлиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиарда
Министр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на ценыМинистр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на цены
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк возьмется за коллекторов. Законопроект уже готовятНацбанк возьмется за коллекторов. Законопроект уже готовят
monobank изменит ключевые тарифы. Плату за использование кредитного лимита снизятmonobank изменит ключевые тарифы. Плату за использование кредитного лимита снизят
Минсоцполитики разъяснило, как получить деньги вместо "Пакета малыша"Минсоцполитики разъяснило, как получить деньги вместо "Пакета малыша"
НБУ продлил действие упрощенных правил оценки кредитного рискаНБУ продлил действие упрощенных правил оценки кредитного риска
НАБУ разъяснило позицию по делу "Роттердам +"НАБУ разъяснило позицию по делу "Роттердам +"
ГФС разъяснила новые правила ввоза товаров физлицами из-за границыГФС разъяснила новые правила ввоза товаров физлицами из-за границы
В Киеве в этом году на реконструкцию коллекторов направят более 120 млн гривенВ Киеве в этом году на реконструкцию коллекторов направят более 120 млн гривен
Рада провалила создание кредитного реестра НБУРада провалила создание кредитного реестра НБУ
В Киеве будут судить главу кредитного союза за мошенничество на 6 млн гривенВ Киеве будут судить главу кредитного союза за мошенничество на 6 млн гривен
Эксперт назвал плюсы и минусы кредитного реестра НБУЭксперт назвал плюсы и минусы кредитного реестра НБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости