JSW Steel увеличивает производство проката с покрытием

Индийская металлургическая компания JSW Steel запускает в производство новую линейку продукции - "JSW Radiance", представляющую собой стальной прокат с цветным покрытием, обладающим дополнительными свойствами: антибактериальными, противопыльными, антивандальными, антистатическими и "cool roof", сообщает Economic Times.



В настоящее время мощности позволяют JSW Steel выпускать порядка 0,7 млн. тонн такого проката. В течение ближайших 2-3 месяцев объёмы производства "JSW Radiance" планируется удвоить за счёт ввода в эксплуатацию ещё трёх линий для ассортимента цветных покрытий.



В целом компания ожидает 15%-ного роста спроса на прокат с цветным покрытием, рассчитывая как на городские, так и на сельские рынки.

