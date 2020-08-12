СБУ разоблачила миллионные махинации Укрбуда с госсредствами

СБУ разоблачила миллионные злоупотребления руководства государственной строительной корпорации «Укрбуд» во время тендеров на строительство объектов хранения и радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СБУ разоблачила миллионные махинации Укрбуда с госсредствами
Фото: unn.com.ua

Суть противоправных схем

СБУ установила, что в сделке задействованы компании, которые входят в состав Укрбуда. В течение 2017-2018 годов они победили в ряде государственных закупок, объявленных ГСП «Чернобыльская АЭС» и ГП «НАЭК „Энергоатом“.

Речь идет о строительстве четырех ядерных объектов в Чернобыльской зоне: централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, комплексы инженерно-технических систем физической защиты и радиационного контроля и завод по переработке жидких радиоактивных отходов.

Общая сумма тендеров на строительство этих объектов составила 1,1 миллиарда гривен.

СБУ провела проверку, которая показала, что Укрстроймонтаж и Укрэнергомонтаж грубо нарушили отечественное законодательство и выиграли торги неправомерно: фирмы вступили в сговор для манипулирования ценами и устранения конкурентов.

Кроме того, строительные компании значительно завысили рыночную стоимость на работы и услуги, что привело необоснованного выделения более 26 миллионов гривен государственных средств.

Напомним

  • Ранее Антимонопольный комитет разоблачил картельный сговор этих компаний „Укрбуда“ и наложил штраф на „БК“ Укрбудмонтаж» в размере 55 млн грн, на ЧАО« Укрэнергомонтаж »- 62 млн грн. В течение трех лет эти компании не смогут участвовать в публичных закупках.

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