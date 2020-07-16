В Аргентине создана ассоциация производителей лития Calbafina

В Аргентине создана ассоциация производителей лития Calbafina

Аргентинские компании, занимающиеся добычей литиевого сырья или реализующие проекты в данной отрасли, создали отраслевую ассоциацию Calbafina с целью стимулирования развития литиевого сектора в стране и обеспечения прозрачного ценообразования.

Своей первоочередной задачей ассоциация называет внедрение ценового индекса, отражающего стоимость карбоната лития — наиболее распространенного промежуточного продукта.

В настоящее время на мировом рынке лития нет общепризнанного ценового ориентира. Лондонская биржа металлов (ЛБМ) только рассматривает вопрос о запуске контракта по литию, причем этот шаг не всеми участниками отрасли воспринимается положительно. А Fastmarkets (Metal Bulletin) отслеживает цены на 27 видов литиевой продукции, начиная от необогащенного сырья и заканчивая высокочистым гидроксидом лития.

Кроме того, Calbafina планирует помогать участникам ассоциации в привлечении финансирования, заключении соглашений с властями, получении лицензий, развитии производства и продаж. Аргентина занимает одно из первых мест в мире по запасам лития, сосредоточенным в высокогорных соленых озерах, но отстает в их освоении от Чили и Австралии.

В последние годы мировые цены на литий упали вследствие избытка предложения. Некоторые проекты были свернуты. Строительство ряда предприятий было приостановлено из-за карантина. Тем не менее американская компания Livent Corp возобновила добычу лития в Аргентине, а австралийская Galaxy Resources сообщила о готовности к началу реализации проекта Sal de Vida.

Кроме того, индийская компания Khanij Bidesh India (KABIL), представляющая собой совместное предприятие корпораций Nalco, Hindustan Copper и Mineral Exploration, подписала предварительное соглашение о партнерстве с аргентинской Jujuy Energia y Mineria Sociedad del Estado (JEMSE) по добыче литиевого сырья и производстве лития. Правительство Индии хочет создать собственное производство литийионных аккумуляторов для электромобилей, чтобы не зависеть от поставок из Китая, Японии и Южной Кореи.

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