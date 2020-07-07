Tata Steel пошла на уступки рабочим в Нидерландах

Tata Steel пошла на уступки рабочим в Нидерландах

Руководство европейского подразделения индийской металлургической группы Tata Steel после длительного конфликта пошло на уступки нидерландскому профсоюзу FNV Metaal и отказалось от массовых увольнений на меткомбинате IJmuiden.

Ранее Tata Steel в рамках реорганизации своего европейского подразделения планировала сократить на нидерландском предприятии около 1 тыс. рабочих мест. Однако это решение вызвало резкую реакцию профсоюза. На комбинате 25 дней продолжалась забастовка, вынудившая руководство корпорации пойти на уступки.

Договор, который гарантировал сохранение рабочих мест на комбинате IJmuiden, в итоге был продлен на пять лет, до 1 октября 2026 г. При этом Tata Steel заявляет, что по-прежнему заинтересована в снижении численности персонала предприятия, но никаких сокращений не будет.

Новое соглашение также предусматривает введение укороченного рабочего дня для сотрудников старше 60 лет и некоторые другие положения, в которых Tata Steel согласилась с требованиями профсоюза.

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