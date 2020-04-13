Уже как год здания Foxconn в Висконсине пустуют

Задолго до начала пандемии, в апреле прошлого года ресурс The Verge провёл небольшое расследование, в результате которого было обнаружено, что «инновационные центры» китайского контрактного партнёра Apple, компании Foxconn в Висконсине (США), в основном пустовали, и что ремонт там приостановлен.
Уже как год здания Foxconn в Висконсине пустуют

Joshua Dzieza / The Verge

Через несколько дней после публикации ресурса Foxconn провела пресс-конференцию, на которой объявила о приобретении ещё одного здания, и сообщила журналистам, что сведения The Verge были ошибочными.

Представитель Foxconn заверил тогда журналистов, что здания не совсем пусты, и в ближайшие месяцы или в следующем году картина полностью изменится.

Это было сказано 12 апреля 2019 года. Ровно через год, 12 апреля 2020 года, корреспондент The Verge вновь побывал на объектах китайской компании в Висконсине и увидел то же самое — безлюдные помещения и отсутствие каких-либо работ по ремонту.

Уже как год здания Foxconn в Висконсине пустуют

Matt Jewell/The Verge

Ранее компания пообещала, что в Висконсине будет создано 13 000 рабочих мест, хотя до сих пор неясно, чем эти работники будут заниматься. От планов по производству жидкокристаллических дисплеев Foxconn отказалась ввиду отсутствия возможности обеспечить его конкурентоспособность, а что будет предложено взамен, до сих пор неясно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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