Поколение миллениалов оказалось самым бедным

Федеральная резервная система США (ФРС) опубликовала данные об уровне доходов разных поколений. Богаче всех оказались «бумеры», а «миллениалы» по сравнению с ними — просто нищие.

Для наглядности картины приведем деление людей на поколения согласно теории Уильяма Штрауса и Нила Хау. Бумеры — люди, родившиеся в период с 1945 по 1963 годы, когда наблюдался рост рождаемости (бейби-бум, отсюда — бумеры). Люди поколения X родились в период с 1964 по 1984 годы, а поколения Y, то есть миллениалы, — с 1985 по 2004 годы.

Разница в достатке между бумерами и миллениалами объясняется не тем, что бумеры старше, так как исследователи сравнивали доходы этих поколений в одни и те же возрастные периоды.

В 1989 году, когда бумерам было от 25 до 43 лет, они владели пятой частью богатств США , а именно 20,9%. В течение 2019 году миллениалам исполняется от 23 до 38 лет, и в настоящее время им принадлежит лишь 3,2% богатств страны. То есть в 1989 году бумеры имели в шесть раз больше, чем сейчас имеют миллениалы.

Данные ФРС показывают, что разница уровня благосостояния между поколениями имеет тенденцию к увеличению. Даже представители поколения X оказались более обеспеченными, чем миллениалы. Так в 2001 году, когда им было от 22 до 36 лет, они владели 5,7% богатств США , что почти вдвое больше, чем есть у миллениалов сегодня.

Это неравенство доходов не остается незамеченным и вызывает недовольство. Тем временем, именно миленниалы сегодня являются активным электоратом, голосующим на выборах. Во всяком случае, в США . Чтобы привлекать их на свою сторону, кандидаты обещают борьбу с неравенством. Но молодые люди знают, что их обманули, и все чаще предъявляют это старшим поколениям.



