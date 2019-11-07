Группа ДТЭК разместила зеленые еврооблигации

Дебютные еврооблигации со сроком обращения пять лет размещены на сумму 325 млн евро.

Группа ДТЭК разместила зеленые еврооблигации
Фото: finance.obozrevatel.com

"ДТЭК ВИЭ" первым среди украинских компаний разместил специализированные ценные бумаги для развития возобновляемой энергетики. Дебютные зеленые еврооблигации со сроком обращения пять лет размещены на сумму 325 млн евро по ставке 8,5% годовых.

«Зеленые еврооблигации - это новый инструмент для украинских компаний, чтобы привлечь инвестиции в развитие возобновляемой энергетики. Их успешное размещение, безусловно, является успехом всей команды ДТЭК. Мы создали уникальную экспертизу, которая позволила реализовать масштабные и амбициозные проекты. Проекты, которые показали международным инвесторам высокий профессионализм украинских компаний, - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. - Безусловно, это успех и всей украинской энергетики. Перед Украиной открыта уникальная возможность создать современную энергетику: чистую, эффективную, конкурентную. Дебютное привлечение зеленых еврооблигаций дает действенный финансовый механизм для перехода Украины к энергобаланса с более низким СО2».

Средства, привлеченные от размещения зеленых еврооблигаций, будут направлены исключительно на имеющиеся и будущие проекты "ДТЭК ВИЭ" в возобновляемой энергетике. Для прозрачности и подотчетности использования привлеченных средств компания внедрит систему публичной отчетности, которая будет отражать распределение средств по проекту и описание самых проектов. Такая отчетность будет публиковаться на сайте компании до момента погашения займа, что является лучшей рыночной практикой.

Зеленые еврооблигации с 12 ноября войдут в листинг на бирже Euronext Dublin.

Напомним, ДТЭК входит в состав SCM, акционером которой является Ринат Ахметов.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Киеве запустили онлайн-карту по аренде коммунального имуществаВ Киеве запустили онлайн-карту по аренде коммунального имущества
"Укрэнерго" впервые пришлось ограничить "зеленую" генерацию"Укрэнерго" впервые пришлось ограничить "зеленую" генерацию
Великобритания ввела мораторий на добычу газа методом фрекингаВеликобритания ввела мораторий на добычу газа методом фрекинга
Украина начала отбор газ из подземных хранилищУкраина начала отбор газ из подземных хранилищ
Индия заблокировала создание крупнейшей ЗСТ в миреИндия заблокировала создание крупнейшей ЗСТ в мире
Блок рекламы


Похожие новости
Укрэксимбанк размещает 10-летние еврооблигации на $100 млнУкрэксимбанк размещает 10-летние еврооблигации на $100 млн
Информация о злоупотреблениях в Бурштынском энергоострове недостоверна, - ДТЭКИнформация о злоупотреблениях в Бурштынском энергоострове недостоверна, - ДТЭК
ДТЭК начала сотрудничество с национальной хорватской энергокомпаниейДТЭК начала сотрудничество с национальной хорватской энергокомпанией
"ДТЭК Энерго" направил 1,6 млрд грн на ремонт своих ТЭС"ДТЭК Энерго" направил 1,6 млрд грн на ремонт своих ТЭС
Хозяйственный суд Киева отменил 3,5-миллионный штраф ДТЭК
"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292%, - СМИ"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292%, - СМИ
Группа "черных риэлторов" завладела 19 объектами недвижимости, - ВарченкоГруппа "черных риэлторов" завладела 19 объектами недвижимости, - Варченко
ДТЭК на торгах УЭБ 4 сентября вновь не удалось закупить угольДТЭК на торгах УЭБ 4 сентября вновь не удалось закупить уголь
Группа "Приват" после многолетнего перерыва станет поставщиком топлива для УЗГруппа "Приват" после многолетнего перерыва станет поставщиком топлива для УЗ
ДТЭК настаивает на законности и обоснованности методики ценообразования на энергоносители по принципу импортного паритетаДТЭК настаивает на законности и обоснованности методики ценообразования на энергоносители по принципу импортного паритета
Последние новости
Подгружаем последние новости