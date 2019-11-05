"Нафтогаз" разместил семилетние евробонды на $500 млн под 7,625% годовых

НАК "Нафтогаз Украины" разместил семилетних еврооблигаций на сумму $500 млн. Ставка - 7,625% годовых.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Нефтегазу" удалось получить самую низкую ставку по отношению к суверену среди всех размещений украинских государственных компаний в этом году. Процентная ставка лишь на 127 базисных пунктов превышает текущие котировки суверенного долга Украины с аналогичным сроком погашения", - сообщили в "Нафтогазе".

Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки проходили с 30 октября в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.

Компания будет выплачивать проценты 2 раза в год - в мае и ноябре.

Спрос на еврооблигации в 2,9 раза превысил предложение.

"Мы поражены высоким интересом инвесторов к ценным бумагам "Нафтогаза". Благодаря им компания снижает стоимость своего кредитного портфеля, что позволит "Нафтогазу" эффективно конкурировать на украинском рынке", - отметил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Также в "Нафтогазе" ожидают, что привлеченные средства поступят 8 ноября, после завершения стандартных юридических процедур.

Это второе размещение облигаций внешнего займа в этом году. В июле "Нафтогаз" выпустил пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под ставку 7,125% годовых и трехлетние еврооблигации на 335 млн долларов под ставку 7,375% годовых.