Новый арендатор "Киева" намерен сохранить репертуар кинотеатра

В репертуарной политике кинотеатра обещают оставить и арт-хаусное, и документальное, и авторское, и образовательное кино.

Новый арендатор "Киева" намерен сохранить репертуар кинотеатра
Фото: Макс Требухов

Новый арендатор кинотеатра «Киев» - ООО «Синема-Центр» намерен сохранить репертуар кинотеатра. Об этом в интервью "Цензор.нет" заявила генеральный директор «Синема-Центра» Любовь Лисовская.

По ее словам, в репертуарной политике кинотеатра останется и арт-хаусное, и документальное, и авторское, и образовательное кино.

«Мы работали и продолжаем работать со всеми дистрибьюторскими компаниями, которые представляют фильмы такого формата на украинском рынке. Следовательно, показы некоммерческого кино сокращены не будут. Наоборот, мы заинтересованы в развитии этой особой «изюминки» кинотеатра «Киев» для думающей интеллигентной аудитории», - отметила Лисовская.

Она также сообщила, что работа «Синема-Центра» будет направлена на поддержку и популяризацию национального кино: украинские релизы, которые выходят в прокат и соответствуют концепции кинотеатра, будут демонстрироваться на экранах «Киева».

«Мы предоставим возможность всем продюсерам и прокатчикам, которые снимают национальное кино и выводят его на широкие экраны, проводить премьеры, пресс-показы и творческие встречи со зрителями», - сообщила Лисовская.

Кроме того, «Синема-Центр» намерен сохранить все фестивали, которые проводились на территории «Киева»: от маленьких, небольших фестивалей до международного кинофестиваля «Молодость».

«На сегодня компания уже провела ряд встреч и переговоров с организациями, которые занимаются фестивальным движением. Также «Синема-Центром» подготовлены обращения в посольства других стран (в частности, США, Германии, Израиля, Польши, Великобритании, Франции, Швейцарии, и др) с заверением о готовности сотрудничать с любыми культурными инициативами их стран в области кино», - сообщила гендиректор «Синема-Центра».

ООО «Синема-Центр» было признано победителем в открытом конкурсе на право аренды кинотеатра «Киев» 15 апреля 2019 г. Цена аренды, которую предложила компания, составляет 2,1 млн грн в месяц. Договор аренды был заключен 14 мая 2019 года.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
На крыше дома на Майдане начали демонтаж незаконной надстройкиНа крыше дома на Майдане начали демонтаж незаконной надстройки
Глава НБУ назвал предварительные условия МВФГлава НБУ назвал предварительные условия МВФ
СБУ изъяла контрабанду брендовой одежды более чем на 100 млн гривенСБУ изъяла контрабанду брендовой одежды более чем на 100 млн гривен
"Альфа-Банк" окончательно купил "Укрсоцбанк""Альфа-Банк" окончательно купил "Укрсоцбанк"
Налоговая изъяла у интернет-магазина «серую» технику на 24 млн грн и 1 млн наличкойНалоговая изъяла у интернет-магазина «серую» технику на 24 млн грн и 1 млн наличкой
Блок рекламы


Похожие новости
Бывшие арендаторы кинотеатра "Киев" проиграли иск против КГГАБывшие арендаторы кинотеатра "Киев" проиграли иск против КГГА
Швеция намерена обложить налогом банки из-за военной угрозы РоSSииШвеция намерена обложить налогом банки из-за военной угрозы РоSSии
Новый глава Всемирного банка приедет в УкраинуНовый глава Всемирного банка приедет в Украину
В Украине вступил в силу новый стандарт номеров для банковских счетовВ Украине вступил в силу новый стандарт номеров для банковских счетов
Новые стройнормы предусматривают увеличение количества женских туалетов кинотеатрах и театрахНовые стройнормы предусматривают увеличение количества женских туалетов кинотеатрах и театрах
Связанные с Investohills экс-главы "Альфа-Банк Украина" компании намерены купить украинскую "дочку" ВЭБСвязанные с Investohills экс-главы "Альфа-Банк Украина" компании намерены купить украинскую "дочку" ВЭБ
Новый энергорынок работает без сбоев, - оператор рынкаНовый энергорынок работает без сбоев, - оператор рынка
В Украине запустили новый рынок электроэнергии, угольные ТЭС взвинтили цены на 50%В Украине запустили новый рынок электроэнергии, угольные ТЭС взвинтили цены на 50%
МЭРТ опубликовало новый прогноз роста цен на коммунальные услугиМЭРТ опубликовало новый прогноз роста цен на коммунальные услуги
Минрегион разработал новый законопроект о долгострояхМинрегион разработал новый законопроект о долгостроях
Последние новости
Подгружаем последние новости