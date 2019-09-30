?Руководители "Розетки" и "Новой почты" призвали Зеленского не подписывать законы о кассовых аппаратах

Совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк и владелец интернет-магазина "Розетка" Владислав Чечеткин призывают президента Владимира Зеленского не подписывать принятые Верховной Радой законы, регулирующие ведение бизнеса.

Об этом они написали на своих страницах в фейсбуке.

"Уже на следующей неделе Президент может подписать законопроекты 1053-1 и 1073, которые были приняты Радой якобы с целью вывести бизнес из тени и создать здоровую конкуренцию, а на самом деле - для борьбы с бизнесом. Я уверен, что законы в таком виде убьют десятки тысяч предпринимателей", - отметил Чечеткин.

ОН также утверждает, что закон №1073 "может серьезно осложнить жизнь бизнесу".

"Согласно ему, любой потребитель может заявить в налоговую о «неправильном» чеке. Если будет доказано, что чек неправильный, потребитель получит товар, купленный по этому чеку, бесплатно. При этом «неправильный» - значит нет в публичной базе налоговой. Нет ограничений на количество заявлений, нет ответственности для заявителя, нет ответственности налоговой (правильный или неправильный чек они решают по своему усмотрению). Зато есть потенциальный штраф для бизнеса в 250% и всегда, по каждой жалобе 100% проблемы с внеплановой проверкой для предпринимателя. Почему-то большинство бизнесов молчит. Видимо, думают, что их это не коснётся", - написал предприниматель.

Поперешнюк также подчеркнул, что выступает категорически против введения законов 1053-1 и 1073.

"Тотальную фискализацию и возврата налоговой полиции у нас хитро называют детенизацией. К сожалению, не все понимают, что на самом деле чиновники таким образом залезают в кошельке украинском и пытаются сделать их еще более пустыми. И куда уж больше? Мы и без этого - самая бедная страна Европы", - написал он в фейсбуке.

Напомним, 20 сентября Рада приняла законы №1053-1 "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", который позволяет использовать программные РРО наряду с традиционным. Также был принят законопроект №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украина по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", который обязывает физлиц-предпринимателей второй-четвертой категории в сфере торговли и услуг использовать РРО.

Для того, чтобы озаконы вступили в силу, нужно, чтобы их подписал президент.