Бывшего директора "дочки" "Кировоградгаза" отправили под суд за растрату

Дело рассмотрит Антикоррупционный суд.

Бывшего директора "дочки" "Кировоградгаза" отправили под суд за растрату
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт против бывшего директора дочернего предприятия "Центргаз" ОАО "Кировоградгаз", который обвиняется в растрате 8,6 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Дело расследовали Национальное антикоррупционное бюро и Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры.

По версии следствия, в 2017 году перед своим увольнением директор умышленно заключил договор купли-продажи газа на условиях, которые позволили ему заполучить крупную сумму денег. Он якобы создал искусственную кредиторскую задолженность перед контрагентом, которую взыскали по предоплате как пеню за невыполнение условий договора.

Обвинительный акт составлен по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса.

По данным государственного реестра, в 2017 году руководителем ДП "Центргаз" был Константин Старовойт.

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