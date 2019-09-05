Агрокомпания Syngenta купила украинскую IT-фирму Cropio
Швейцарская корпорация Syngenta, производящая агропродукцию для семян и защиты растений, купила украинскую IT-компанию Cropio, пишут
Что делает Cropio
Cropio развивает одноименную агротехнологической платформу для дистанционного контроля угодия — в том числе благодаря спутниковому мониторингу.
Полный пакет услуг продают по подписке, примерно за $3/гектар. Cropio работает в 50 странах, но основной фокус компании — на Восточной Европе. Сейчас через платформу управляют площадью около 10 млн га.
Оценка и детали
Стоимость сделки стороны не оглашают. По условиям соглашения, Cropio остается отдельной компанией.
Как пишет портал «Агроинвестор» со ссылкой на отраслевого эксперта, годовая выручка проекта может составлять около $7,5 млн, а EBITDA — до $2 млн. Дальнейшая оценка зависит от мультипликатора, на который согласились стороны, но эксперт оценивает покупку в $15-20 млн. Другие опрошенные представители индустрии дают больше — до $50 млн.
Согласно Crunchbase, Cropio основана в 2011 году. Штаб-квартира компании находится на Кипре, но штат разработчиков — украинцы. Всего в компании 35 сотрудников.
Syngenta отмечает, что она охватила своими цифровыми платформами все ключевые рынки: это Land.db в США, Strider в Бразилии, Modern Agricultural Platform в Китае и Cropio в Восточной Европе
Это не первая IT-инвестиция Syngenta в Украине. Ранее компания запустила «Лабораторію цифрових інновацій» в UNIT.City.
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