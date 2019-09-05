Полиция проводит обыски в "Укрэнерго" - источник

Осуществляется изъятие документов по проекту строительства линии связи Хмельницкой и Ровенской АЭС.

Полиция проводит обыски в "Укрэнерго" - источник
Фото: www.ukrenergo.energy.gov.ua

В центральном офисе НЭК "Укрэнерго" сотрудники Национальной полиции проводят обыски. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в компании.

Собеседник агентства рассказал, что экономический отдел полиции осуществляет изъятие документов по проекту строительства волоконно-оптической линии связи "Хмельницкая АЭС-Ривненская АЭС".

Напомним, 26 июля 2019 года госпредприятие "Гарантированный покупатель" направило в Хозяйственный суд Киева исковое заявление о взыскании авансового платежа по "НЭК "Укрэнерго". Размер указанного платежа составляет 1,58 млрд грн.

Причиной иска стало невыполнение со стороны ГП "НЭК "Укрэнерго" своих обязательств по оплате гарантированному покупателю прогнозной величины услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии за первые 20 дней расчетного месяца (за период с 01.07.2019 по 20.07.2019).

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