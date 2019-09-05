Группа "черных риэлторов" завладела 19 объектами недвижимости, - Варченко
Сумма незаконно присвоенного ими имущества составляет более 10 млн гривен.
Первый заместитель директора государственного бюро расследований Ольга Варченко рассказала подробности расследования дела "черных риэлторов". Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.
"Помните дело "черных риэлторов", которое приобрело немалый резонанс в июле этого года? Так вот - у меня для вас новые подробности, которые удалось выяснить следователям Центрального аппарата ГБР во время следственных действий. Ранее сообщалось, что группа, в которую входили адвокаты, частный нотариус и, в настоящее время уже бывший судья Соломенского районного суда Киева, вероятно подделали документы, чтобы мошенническим путем присвоить себе имущество умерших киевлян. Речь шла о 4 квартирах в центральных районах столицы и средствах на депозитах. Оказалось - это была лишь верхушка айсберга. Таким же образом - подрабатывая решения судов, завещаний и других официальных документов - по предварительной версии следствия, эта преступная группа вероятно завладела имуществом еще 12 погибших", - сообщила она.
По ее словам, речь идет о 15 объектах недвижимости (квартиры, гаражи, дома) в Киеве и Киевской области.
По предварительной оценке, общая сумма незаконно присвоенного ими имущества составляет более 10 млн гривен.
"И это не учитывая те 5,6 миллиона, о которых стало известно ранее. Досудебное расследование осуществляется по признакам преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины. Также были проведены санкционированные обыски у адвокатов и частного нотариуса, чтобы изъять документы, касающиеся незаконного завладения чужим имуществом", - отметила Варченко.
Следователи Центрального аппарата ГБР провели обыски под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины.
Варченко подчеркнула, что если суд признает членов этой преступной организации виновными, их ждет наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.
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05.09.2019 09:27