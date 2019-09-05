Группа "черных риэлторов" завладела 19 объектами недвижимости, - Варченко

Сумма незаконно присвоенного ими имущества составляет более 10 млн гривен.

Группа "черных риэлторов" завладела 19 объектами недвижимости, - Варченко
Фото: pravda.com.ua

Первый заместитель директора государственного бюро расследований Ольга Варченко рассказала подробности расследования дела "черных риэлторов". Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

"Помните дело "черных риэлторов", которое приобрело немалый резонанс в июле этого года? Так вот - у меня для вас новые подробности, которые удалось выяснить следователям Центрального аппарата ГБР во время следственных действий. Ранее сообщалось, что группа, в которую входили адвокаты, частный нотариус и, в настоящее время уже бывший судья Соломенского районного суда Киева, вероятно подделали документы, чтобы мошенническим путем присвоить себе имущество умерших киевлян. Речь шла о 4 квартирах в центральных районах столицы и средствах на депозитах. Оказалось - это была лишь верхушка айсберга. Таким же образом - подрабатывая решения судов, завещаний и других официальных документов - по предварительной версии следствия, эта преступная группа вероятно завладела имуществом еще 12 погибших", - сообщила она.

По ее словам, речь идет о 15 объектах недвижимости (квартиры, гаражи, дома) в Киеве и Киевской области.

По предварительной оценке, общая сумма незаконно присвоенного ими имущества составляет более 10 млн гривен.

"И это не учитывая те 5,6 миллиона, о которых стало известно ранее. Досудебное расследование осуществляется по признакам преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины. Также были проведены санкционированные обыски у адвокатов и частного нотариуса, чтобы изъять документы, касающиеся незаконного завладения чужим имуществом", - отметила Варченко.

Следователи Центрального аппарата ГБР провели обыски под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины.

Варченко подчеркнула, что если суд признает членов этой преступной организации виновными, их ждет наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

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