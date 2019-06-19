НБУ решил ликвидировать банк "Хрещатик" до июня 2020 года

Процесс ликвидации был начат еще в 2016 году.

НБУ решил ликвидировать банк "Хрещатик" до июня 2020 года
Фото: xcitybank.com.ua

НБУ ликвидирует банк "Хрещатик". Об этом сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Согласно решению исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц №1503 от 13 июня 2019 продлена процедура вывода публичного акционерного общества "Коммерческий банк "Хрещатик"" с рынка путем продления в нем временной администрации сроком на пять дней с 14 июня 2019", -говорится в сообщении.

Сроки ликвидации банка заканчиваются 6 июня 2020 года.

Напомним, 5 апреля 2016 года Нацбанк Украины признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным и передал его ФГВФЛ. В июне того же года Фонд начал ликвидацию банка.

3 апреля 2019 года суд отменил ликвидацию банка однако в конце мая Верховный Cуд подтвердил правомерность ликвидации "Хрещатика".

Крупнейшими совладельцами "Хрещатика" были Андрей Иванов (37,44%), Николай Солдатенко (24,24%) и Киевская горгосадминистрация (25%). Иванов является младшим партнером "Киевской инвестиционной группы", Солдатенко – экс-совладелец "Запорожстали", миноритарный акционер Индустриалбанка.


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