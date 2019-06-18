НБУ посоветовал начать новую программу МВФ

К концу 2021 года Украине нужно выплатить $20 млрд по долгам.

НБУ посоветовал начать новую программу МВФ
Фото: flickr/НБУ

Национальный банк считает целесообразным начать новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом говорится в июньском Отчете о финансовой стабильности.

Регулятор считает, что ключевой риск для финансовой стабильности Украины - это платежи по внешнему долгу.

В ближайшие пять кварталов Украина должна будет тратить в среднем по 2,6 млрд долларов на валютные выплаты, а с середины 2019 года до конца 2021 года правительство и НБУ должны выплатить по долгам в иностранной валюте более 20 млрд долларов.

Без новых внешних заимствований международные резервы будут снижаться.

Часть потребностей в финансировании можно удовлетворить из внутренних источников, но доступ к внешним рынкам заимствованиям необходимо сохранить.

"Стабилизация макроэкономической ситуации, рост ВВП, замедление инфляции, умеренный дефицит текущего счета платежного баланса и снижение госдолга до 60% от ВВП создают предпосылки для рыночных размещений. Но в краткосрочной перспективе ключевая задача - провести необходимые реформы и возобновить сотрудничество с МВФ и другими МФО. Пауза в несколько месяцев в выполнении программы фонда некритична для финансовой стабильности. В то же время в начале осени, после парламентских выборов и формирования нового правительства, продолжение сотрудничества с МВФ станет ключевым", - говорится в отчете.

В связи с этим НБУ советует начать новую долгосрочную программу сотрудничества с МВФ, причем, возможно, еще до завершения срока текущей программы stand by.

Если международные финансовые организации продолжат поддерживать Украину и она будет иметь доступ к международным рынкам капитала, международные резервы НБУ в 2019-2021 годах будут находиться в районе 21-22 млрд долларов.

Напомним, 19 декабря 2018 года была утверждена новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Миссия МВФ работала в Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил, что миссия готова вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства.

28 мая миссия встретилась с президентом Владимиром Зеленским, который подтвердил намерение Украины продолжить сотрудничество с Фондом.


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