Рост экономики Украины замедлился до 2,2%

Оценка Госстата оказалась более консервативной по сравнению с НБУ.

Государственная служба статистики оценила рост внутреннего валового продукта Украины в первом квартале в 2,2%.

По сравнению с четвертым кварталом 2018 года ВВП увеличился на 0,2% (с учетом сезонного фактора), говорится на сайте Госстата.

Это оперативная оценка, позже Госстат может ее уточнить.

Напомним, что Национальный банк Украины в начале мая заявил, что рост ВВП в первом квартале составил 2,4%.