Рост экономики Украины замедлился до 2,2%
Оценка Госстата оказалась более консервативной по сравнению с НБУ.
Государственная служба статистики оценила рост внутреннего валового продукта Украины в первом квартале в 2,2%.
По сравнению с четвертым кварталом 2018 года ВВП увеличился на 0,2% (с учетом сезонного фактора), говорится на сайте Госстата.
Это оперативная оценка, позже Госстат может ее уточнить.
Напомним, что Национальный банк Украины в начале мая заявил, что рост ВВП в первом квартале составил 2,4%.
В 2018 году внутренний валовый продукт Украины вырос на 3,3%. Это было самое большое увеличение за последние семь лет. Для сравнения, в 2017 году ВВП вырос на 2,5%, в 2016 - 2,4%.
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