Анализ структуры собственности Huawei свидетельствует о возможной принадлежности государству
В последнее время США серьёзно взялись за некоторые влиятельные китайские компании, особенно Huawei, не только ограничив последней доступ на свой рынок, но и заставляя союзников также не покупать оборудование китайского производителя. Постоянно звучат обвинения о тесной связи Huawei с правительством Китая. А недавно опубликованный исследовательский документ, в котором анализируется структура собственности Huawei, ставит целью опровергнуть утверждение компании о том, будто она находится в собственности сотрудников. Сообщается, что личности фактических владельцев неизвестны, и ими вполне может считаться китайское правительство.
Авторами отчёта выступили Дональд Кларк (Donald Clarke) из Университета Джорджа Вашингтона и Кристофер Болдинг (Christopher Balding) из Университета Фулбрайта во Вьетнаме. В нём говорится, что Huawei полностью принадлежит холдинговой компании, 99 % доли которой владеет профсоюзный комитет. Если организация представляет собой типичный китайский профсоюзный комитет, это, по словам авторов, может означать, что телекоммуникационный гигант принадлежит правительству и им контролируется.
В соответствии с отчётом, опубликованным на исследовательской платформе Social Science Research Network (SSRN), профсоюзные лидеры в Китае не выбираются и не подотчётны работникам. Напротив, они обязаны своей лояльностью вышестоящим профсоюзным организациям, вплоть до Всекитайской федерации профсоюзов, которая контролируется Коммунистической партией, а её глава входит в Политбюро, высший политический орган правящей партии Китая.
«Учитывая публичный характер профсоюзов в Китае, если доля участия в собственности профсоюзного комитета является реальной и если профсоюз Huaweiи его комитет функционируют как обычные китайские профсоюзы, компания может считаться по сути принадлежащей государству», — сообщается в документе.
Отчёт говорит, что утверждения Huawei о собственности сотрудников не соответствует действительности, поскольку работники компании, согласно китайскому законодательству, не контролируют решения профсоюзов. Якобы сотрудники владеют «виртуальными акциями», которые не дают право голоса и позволяют участвовать лишь в схеме распределения прибыли, причём это право теряется, когда человек покидает компанию.
В заявлении Huawei на запрос ресурса TechNode было сказано, что документ основан на ненадёжных источниках и предположениях, сделанных без понимания всей совокупности фактов. Компания добавила, что её профсоюз выполняет обязанности и осуществляет права акционеров через комиссию представителей, которая выступает высшим органом принятия решений Huawei. При этом члены комиссии представителей избираются акционерами, имеющими право голоса. «Они не отчитываются перед каким-либо государственным органом или политической партией, и они не обязаны это делать», — заявили в компании.
В своём финансовом отчёте за 2018 год Huawei на фоне проблем с США заявила, что является компанией, полностью принадлежащей её сотрудникам — это утверждение стало опорой в защите от недавних обвинений американского правительства о потенциальном влиянии на компанию властей Китая. Структура собственности Huawei была создана как схема владения работников акциями, и в ней сейчас участвуют 96 768 акционеров. Компания уточнила в отчёте, что ни одно государственное учреждение или внешняя организация не владеет акциями Huawei.
Собственность стала чувствительной темой для телекоммуникационного гиганта после запрета правительства США на поставки оборудования Huawei на том основании, что последнее может быть использовано правительством Китая для шпионажа.
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