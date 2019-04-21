Анализ структуры собственности Huawei свидетельствует о возможной принадлежности государству

В последнее время США серьёзно взялись за некоторые влиятельные китайские компании, особенно Huawei , не только ограничив последней доступ на свой рынок, но и заставляя союзников также не покупать оборудование китайского производителя. Постоянно звучат обвинения о тесной связи Huawei с правительством Китая. А недавно опубликованный исследовательский документ, в котором анализируется структура собственности Huawei , ставит целью опровергнуть утверждение компании о том, будто она находится в собственности сотрудников. Сообщается, что личности фактических владельцев неизвестны, и ими вполне может считаться китайское правительство.

Авторами отчёта выступили Дональд Кларк (Donald Clarke) из Университета Джорджа Вашингтона и Кристофер Болдинг (Christopher Balding) из Университета Фулбрайта во Вьетнаме. В нём говорится, что Huawei полностью принадлежит холдинговой компании, 99 % доли которой владеет профсоюзный комитет. Если организация представляет собой типичный китайский профсоюзный комитет, это, по словам авторов, может означать, что телекоммуникационный гигант принадлежит правительству и им контролируется.

В соответствии с отчётом, опубликованным на исследовательской платформе Social Science Research Network (SSRN), профсоюзные лидеры в Китае не выбираются и не подотчётны работникам. Напротив, они обязаны своей лояльностью вышестоящим профсоюзным организациям, вплоть до Всекитайской федерации профсоюзов, которая контролируется Коммунистической партией, а её глава входит в Политбюро, высший политический орган правящей партии Китая.

«Учитывая публичный характер профсоюзов в Китае, если доля участия в собственности профсоюзного комитета является реальной и если профсоюз Huaweiи его комитет функционируют как обычные китайские профсоюзы, компания может считаться по сути принадлежащей государству», — сообщается в документе.

Отчёт говорит, что утверждения Huawei о собственности сотрудников не соответствует действительности, поскольку работники компании, согласно китайскому законодательству, не контролируют решения профсоюзов. Якобы сотрудники владеют «виртуальными акциями», которые не дают право голоса и позволяют участвовать лишь в схеме распределения прибыли, причём это право теряется, когда человек покидает компанию.

В заявлении Huawei на запрос ресурса TechNode было сказано, что документ основан на ненадёжных источниках и предположениях, сделанных без понимания всей совокупности фактов. Компания добавила, что её профсоюз выполняет обязанности и осуществляет права акционеров через комиссию представителей, которая выступает высшим органом принятия решений Huawei . При этом члены комиссии представителей избираются акционерами, имеющими право голоса. «Они не отчитываются перед каким-либо государственным органом или политической партией, и они не обязаны это делать», — заявили в компании.

В своём финансовом отчёте за 2018 год Huawei на фоне проблем с США заявила, что является компанией, полностью принадлежащей её сотрудникам — это утверждение стало опорой в защите от недавних обвинений американского правительства о потенциальном влиянии на компанию властей Китая. Структура собственности Huawei была создана как схема владения работников акциями, и в ней сейчас участвуют 96 768 акционеров. Компания уточнила в отчёте, что ни одно государственное учреждение или внешняя организация не владеет акциями Huawei .

Собственность стала чувствительной темой для телекоммуникационного гиганта после запрета правительства США на поставки оборудования Huawei на том основании, что последнее может быть использовано правительством Китая для шпионажа.



