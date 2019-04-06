Всемирный банк: Украине нужна будет новая программа МВФ в 2020 году

Государству нужно будет много денег в ближайшие три года.

Всемирный банк считает, что Украине нужна будет новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом после завершения нынешней stand-by в марте 2020 года.

Об этом говорится в апрельском отчете об экономике региона Европы и Центральной Азии.

Всемирный банк подчеркивает, что в ближайшие три года Украине потребуются огромные средства для сохранения макрофинансовой стабильности. В связи с этим она должна привлекать крупные международные займы и сохранять дефицит в 2,5% ВВП .

"Украине нужно около 11 млрд долларов в год (8% от ВВП) на погашение государственного долга и финансирование бюджетного дефицита в 2019, 2020 и 2021 года. Чтобы привлечь необходимое финансирование, крайне важно поддерживать темпы реформ и соблюдать график пересмотра МВФ . Украине по-прежнему нужна будет программа МВФ после завершения нынешнего SBA в марте 2020 года", - сказано в отчете.

ВБ отмечает, что Украина остается крайне чувствительной к внешним потрясениям и ценам на сырье из-за незавершенной структурного преобразования экономики.

Напомним, в декабре Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в рамках механизма stand-by. Объем 14-месячной программы эквивалентен 2,8 млрд специальных прав заимствования, или около $3,9 млрд. При этом 1 млрд СПЗ (около $1,4 млрд) были предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров.

Первый пересмотр программы МВФ них предстоит в мае-июне.

В 2019 Украина должна выплатить Международному валютному фонду более 1,8 млрд долларов.