Samsung предупредила о сильнейшем падении выручки

Во вторник информационные агентства, включая Reuters, распространили сообщение о необычном действии компании Samsung Electronics. Впервые в своей истории электронный гигант вынужден был направить в Комиссию по ценным бумагам уведомление о более сильном, чем ожидалось, падении выручки в первом квартале 2019 календарного года. Компания не сообщает деталей и отказывается от комментариев до оглашения полного отчёта о работе в указанный период. Квартальная пресс-конференция и отчёт ожидаются примерно через неделю.

Samsung предупредила о сильнейшем падении выручки

REUTERS/Stephen Nellis

Ранее Samsung сообщала, что первый квартал 2019 календарного года будет хуже, чем аналогичный период 2018 года. В компании прогнозировали, сообщают аналитики Refinitiv SmartEstimate, что операционная прибыль сократится более чем на 50 % до 15,6 трлн южнокорейских вон ($13,77 млрд), а выручка упадёт с 60,6 трлн вон до 53,7 трлн вон ($47,4 млрд). Снижение выручки ниже уровня прогнозов в Samsung объясняют более сильным падением цен на память DRAM и NAND. Например, как докладывают специалисты DRAMeXchange, в первом квартале память дешевеет быстрее прогнозов, и снижение контрактных цен на чипы составит до 30 % за первые три месяца года.

Другой конёк Samsung - дисплеи OLED для смартфонов и, в частности, для смартфонов Apple, уже не спасает выручку производителя. Продажи устройств Apple падают, и это не способствует росту выручки южнокорейской компании. Так, по оценкам аналитиков Daiwa Securities, в первом квартале дисплейное подразделение Samsung покажет операционные убытки на уровне 620 млрд вон ($547,2 млн). К этому следует добавить замедление темпов развития экономики в Китае, что тоже бьёт по карману Samsung как по производителю, глубоко интегрированному в китайскую экономику.

Samsung предупредила о сильнейшем падении выручки

Свет в конце тоннеля аналитики и производители видят во второй половине текущего года. Компания Micron на недавнем квартальном отчёте сообщила, что по её прогнозам рынок памяти начнёт стабилизироваться в июне–августе. Где-то с августа–сентября может пойти спрос на дисплеи для смартфонов. Компания Apple и другие производители подготовят новые модели и могут рассчитывать на интерес публики к новинкам осени 2019 года. Но до этого ещё надо дожить, а пока всё хуже, чем ожидалось.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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