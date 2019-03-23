Украинский банк впервые провел с клиентом валютный своп с гривной

Первая тестовая транзакция была проведена 21 марта.

Украинский банк впервые провел с клиентом валютный своп с гривной
Фото: vopros.ua

Украинский банк 21 марта впервые в истории финансового рынка Украины провел со своим клиентом операцию валютного свопа в формате гривна-доллар, то есть обменялся валютами с обязательством обратного обмена через определенное время.

Об этом сообщил Национальный банк Украины.

"Первая тестовая транзакция была проведена банком с компанией, которая является одним из крупнейших украинских экспортеров аграрной продукции", - говорится в информации НБУ в фейсбуке.

Замглавы НБУ Олег Чурий напомнил, что в рамках валютной либерализации Нацбанк предоставил возможность украинскому бизнесу использовать такие инструменты минимизации собственных валютных рисков и управления ликвидностью в разных валютах, как форварды и свопы.

"Это цивилизованная мировая практика и приобщение к ней украинских предприятий, безусловно, является позитивным сигналом для экономики", - отметил Олег Чурий.

Напомним, 7 февраля вступил в силу закон «О валюте и валютных операциях», который должен запустить системную поэтапную валютную либерализацию в стране. Этот закон заменил устаревший декрет Кабинета Министров «О системе валютного регулирования и валютного контроля»1993 года. В нем заложен принцип – разрешено все, что прямо не запрещено законом.


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